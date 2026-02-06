Sanidade da por finalizada la temporada de gripe

La Consellería de Sanidade da por finalizada la ola de gripe, que este año se inició de forma precoz ya a finales de noviembre. La tasa de consultas disminuyó un 32 por ciento en la última semana y se sitúa en 16,8 por 100.000 habitantes. El descenso se registró en todos los grupos de edad, pero donde más disminuyó fue en el grupo de 0 a 4 años, con una caída el 69 por ciento.

Según el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas, las consultas descendieron en todas las áreas sanitarias. En cuanto a los ingresos por gripe fueron hospitalizadas 65 personas, un 34 por ciento menos que la semana anterior (99 ingresos). La tasa de ingresos fue de 2,4 por 100.000 habitantes. La disminución afectó a todos los grupos de edad.

Balance de temporada

En lo que va de temporada, se notificaron 4.076 ingresos, la mayoría de ellos 4.060 con virus tipo A. La red de farmacias centinela que colaboran con la Consellería de Sanidade trasladan que, en la última semana, las tasas de dispensa de antigripales descendió un 20,2 por ciento, mientras que la de pruebas de antígenos se mantuvo estable.

En cuanto al porcentaje de positividad de las muestras estudiadas por el virus del tipo A, en la semana objeto del informe fue del 5,4 por ciento, lo que supone un descenso del 7,4 por ciento respecto al periodo anterior.