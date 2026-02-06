Salud
Sanidade da por finalizada la temporada de gripe
En total se notificaron 4.076 ingresos hospitalarios desde noviembre, la mayoría causados por el virus de tipo A
R.S.
La Consellería de Sanidade da por finalizada la ola de gripe, que este año se inició de forma precoz ya a finales de noviembre. La tasa de consultas disminuyó un 32 por ciento en la última semana y se sitúa en 16,8 por 100.000 habitantes. El descenso se registró en todos los grupos de edad, pero donde más disminuyó fue en el grupo de 0 a 4 años, con una caída el 69 por ciento.
Según el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas, las consultas descendieron en todas las áreas sanitarias. En cuanto a los ingresos por gripe fueron hospitalizadas 65 personas, un 34 por ciento menos que la semana anterior (99 ingresos). La tasa de ingresos fue de 2,4 por 100.000 habitantes. La disminución afectó a todos los grupos de edad.
Balance de temporada
En lo que va de temporada, se notificaron 4.076 ingresos, la mayoría de ellos 4.060 con virus tipo A. La red de farmacias centinela que colaboran con la Consellería de Sanidade trasladan que, en la última semana, las tasas de dispensa de antigripales descendió un 20,2 por ciento, mientras que la de pruebas de antígenos se mantuvo estable.
En cuanto al porcentaje de positividad de las muestras estudiadas por el virus del tipo A, en la semana objeto del informe fue del 5,4 por ciento, lo que supone un descenso del 7,4 por ciento respecto al periodo anterior.
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar
- El Constitucional paraliza el plan de choque de la Xunta para agilizar la atención a los dependientes
- Llueve sobre mojado en Galicia: tormentas y alerta por mal tiempo en el arranque de febrero
- De FP Básica a ciclos medios sin pasar por la admisión: Educación quiere ponérselo fácil al alumnado
- Los temporales de 2026 reescriben la lluvia en Galicia: 27 récords en un solo mes
- La Filología Clásica: una trinchera en la que Latín y Griego todavía resisten