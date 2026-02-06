Galicia suma 20 días seguidos de lluvia con la predicción de una semana más

El temporal no suelta a Galicia. La comunidad cumple hoy su vigésima jornada consecutiva con precipitaciones o, lo que es lo mismo, llueve de forma ininterrumpida y general desde el pasado 19 de enero.

El tren de borrascas que arrancó a finales de 2025 despedía ayer a la última, llamada Leonardo —tras descargar de forma impenitente sobre Galicia— a golpe de granizada y con 311 incidencias registradas solo durante la madrugada por el 112 Galicia. Pontevedra fue la más afectada con 116 casos —14 en Vigo— y seguida de Ourense (78). Árboles caídos, 52 accidentes de tráfico —un hombre falleció en Sarria al caer con su vehículo al río— y con la vista puesta en el caudal de más de 20 ríos que están bajo vigilancia por riesgo inminente.

Ayer los municipios de Tui y Salvaterra se sumaron a los ourensanos de Ribadavia y A Peroxa, con nivel rojo por lluvias y desbordamiento de ríos.

Inundaciones

Ya hubo inundaciones de carreteras en Amoeiro y Crecente, crecidas en Tui y Salvaterra y del Miño en Lugo (en nivel naranja porque ya inunda algunas zonas), así como desprendimientos de tierra y piedras en Pantón y Navia de Suarna o inundaciones de viviendas en Monforte, Barbadás, Beariz, Ribadavia, Moaña o Silleda.

En la provincia de Pontevedra, están bajo vigilancia los ríos Gallo, en Cuntis, Lérez, en Pontevedra, Miñor, en Gondomar, Cabeiro, en Redondela, Lagares, en Vigo, y Louro en Tui. La Xunta mantiene activado el seguimiento del Plan Inungal y pide extremar la precaución en márgenes y zonas inundables.

Pues bien, Galicia le dijo adiós a Leonardo para estrenar hoy una nueva temporada con Marta, que llegará en forma de aguacero desde el norte de Portugal.

Más alertas hoy

Para hoy, Aemet decretó alertas en gran parte de la península y en Galicia, MeteoGalicia mantiene activadas alertas por oleaje (aviso naranja por temporal costero en A Coruña, Lugo y Pontevedra, con olas de cinco a siete metros), mientras el viento sigue creciendo en la fachada atlántica y la nieve llegará a 5 centímetros por encima de los mil metros de altitud.

El impacto se deja sentir también río arriba. En Ourense, donde las crecidas han anegado riberas y paseos fluviales, la demarcación Miño-Sil ha recogido un volumen que explica el aumento de caudales del Miño, el Arnoia o el Limia.

MeteoGalicia abre la puerta a que la precipitación cambie a nieve en las zonas altas. Pero siguiendo las primeras predicciones operativas de la web de la agencia autonómica, nos queda lluvia hasta —al menos— el sábado que viene.

Pero los números también se traducen en los embalses. En la demarcación Galicia-Costa, el volumen total embalsado creció 59,61 hm³ en una semana, que ha entrado agua en el sistema como quien abre un grifo gigante. Para hacerse una idea divulgativa: la cifra representaría abastecer a toda Galicia durante aproximadamente 172 días —casi seis meses— a ritmo medio. Y el total almacenado deja la fotografía de la semana con los embalses en el 86,12% de ocupación en Galicia-Costa.

Desembalsar para prevenir más crecidas

La Consellería de Medio Ambiente añade un matiz clave: en temporales como el actual las normas de explotación obligan a bajar ocupaciones hasta cotas preestablecidas para que los embalses puedan laminar avenidas. No solo manda lo que cae del cielo, también lo que se decide soltar para que el agua no llegue de golpe a donde no debe.