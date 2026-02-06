Parlamento
Galicia reclama la enfermería de Urgencias y Emergencias
Redacción
El Parlamento aprobó por unanimidad instar a la Xunta a reclamar al Gobierno la creación de la especialidad de enfermería de Urgencias y Emergencias. La iniciativa, una proposición no de ley del PP, convierte a Galicia en el segundo parlamento autonómico —tras Murcia— en sumarse a la demanda de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), para dotar de una formación reglada a las profesionales.
Urgencias y Emergencias exigen competencias específicas ante patologías tiempo-dependientes o incidentes con múltiples víctimas, pero hoy España carece de un itinerario oficial común, salvo en el ámbito militar desde 2019. El Sergas atendió en 2024 más de 1,2 millones de urgencias hospitalarias y en 2025 realizó 21.886 atenciones en Soporte Vital Avanzado.n
