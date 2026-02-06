Educación y sindicatos avanzan en la rebaja de horario del profesorado de secundaria

La rebaja de horario lectivo del profesorado de secundaria está más cerca. Hace tres años, la Consellería de Educación y tres sindicatos educativos, CC OO, UGT, CSIF y Anpe, firmaron un acuerdo, que fue definido como "histórico" por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para reducir las ratios en las aulas, la carga burocrática y una rebaja horaria. En aquel documento, se decidió que la rebaja de horario lectivo a los profesores de secundaria quedase ligada al "momento en que se aborde una jornada de trabajo de 35 horas semanales para todo el personal de la Xunta de Galicia", pero este viernes las dos partes han suscrito una addenda a aquel acuerdo y la negociación de las condiciones docentes queda desligada de la del conjunto de personal autonómico, por lo que es posible avanzar en ella desde ahora.

Desde la Consellería de Educación trasladan precisamente que el acuerdo supone "avanzar" y "progresar en los plazos de implantación del calendario fijado inicialmente", aunque el cuánto se avance todavía está por determinar y dependerá de la negociación que arranque ahora.

Los maestros ya tienen el horario rebajado

La addenda al pacto la firmó esta mañana el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con las cuatro organizaciones (la CIG, sindicato mayoritario, no participa en el acuerdo), lo que el Ejecutivo autonómico presenta como un "progreso" para "regular la disminución" de la jornada lectiva de las 20 horas actuales a las 18. Este personal se sumaría así a los maestros de Infantil y Primaria, que pasaron de 25 a 23 horas lectivas el pasado curso, convirtiendo a Galicia, destacan desde el Ejecutivo autonómico, "en el grupo de cabeza de comunidades con menos horas".

Rodríguez destacó esta mañana la "altura de miras" de las organizaciones firmantes en pro de "una mejora dialogada y sin precedentes" del sistema educativo gallego hacia lo que en su momento la Xunta describió como una "educación más excelente y personalizada".

El acuerdo sellado hace tres años incorpora medidas de ratios, con la bajada a 20 alumnos por aula que ya está implantada en 4º y 5º de Infantil, entre otros aspectos, como un mayor peso en el cómputo de alumnado con discapacidad.