La borrasca Leonardo deja cerca de 300 incidencias de madrugada en Galicia y más de 50 accidentes de tráfico

El 112 Galicia registró en las últimas horas más de 300 incidencias por meteorología adversa relacionadas con la borrasca Leonardo que azota la comunidad.

Las fuertes lluvias y vientos vividos esta semana, con alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral y el plan INUNGAL activado en fase de preemergencia, provocaron 311 incidencias desde la medianoche del jueves 5 hasta las 07.00 horas de este viernes.

En concreto, la mayoría de ellas (306) se concentraron en el día de ayer, aunque entre ambas jornadas se contabilizaron más de 62 árboles caídos, unos 52 accidentes de tráfico sin heridos y cerca de 30 actuaciones de prevención de riesgos por parte de los servicios de emergencia.

En la madrugada de este viernes solo hubo cinco incidencias menores, según recoge el 112, tratándose de dos accidentes sin heridos, una señal en la carretera, una inundación de una calle y una acción preventiva para evitar riesgos.

El Centro Integral de Atención ás Emerxencias ha destacado varios incidentes ocurridos este pasado jueves, como las inundaciones de carreteras en Amoeiro y Crecente, desprendimientos de tierra y piedras en Pantón y Navia de Suarna o inundaciones de viviendas en Monforte, Barbadás, Beariz, Ribadavia, Moaña o Silleda.

Por provincias, Pontevedra fue la más afectada con 116 casos, seguida de Ourense (78), A Coruña (69) y Lugo (48). Los ayuntamientos con más incidencias fueron Vigo (14), A Estrada (11), Ourense (10), Santiago de Compostela (7) y Tui (7).

Precisamente en Vigo, una jornada más el transporte de ría se ha visto afectado por las malas condiciones meteorológicas. Así, la línea Vigo-Cangas se ha prestado a primera hora con frecuencias cada 30 minutos para adecuar la velocidad de los barcos a la situación adversa en el mar; mientras que la línea Vigo-Moaña ha suspendido sus conexiones de primera hora. Con todo, en función de cómo evolucionen las condiciones a lo largo de la jornada, podría haber más alteraciones.

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de extremar las precauciones e informar al 112 de cualquier riesgo.