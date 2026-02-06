Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo sin trenesLluvias de récordStellantis Coche EléctricoVuelo Filadelfia OportoDesarrollo PXOM VigoBecas Amancio OrtegaCelta-Osasuna
instagramlinkedin

La borrasca Leonardo deja cerca de 300 incidencias de madrugada en Galicia y más de 50 accidentes de tráfico

La más afectada ha sido la provincia de Pontevedra

La borrasca Leonardo deja cerca de 300 incidencias de madrugada en Galicia y más de 50 accidentes de tráfico

La borrasca Leonardo deja cerca de 300 incidencias de madrugada en Galicia y más de 50 accidentes de tráfico

Ver galería

Leonardo azota Galicia / Alba Villar

R. V.

El 112 Galicia registró en las últimas horas más de 300 incidencias por meteorología adversa relacionadas con la borrasca Leonardo que azota la comunidad.

Las fuertes lluvias y vientos vividos esta semana, con alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral y el plan INUNGAL activado en fase de preemergencia, provocaron 311 incidencias desde la medianoche del jueves 5 hasta las 07.00 horas de este viernes.

En concreto, la mayoría de ellas (306) se concentraron en el día de ayer, aunque entre ambas jornadas se contabilizaron más de 62 árboles caídos, unos 52 accidentes de tráfico sin heridos y cerca de 30 actuaciones de prevención de riesgos por parte de los servicios de emergencia.

En la madrugada de este viernes solo hubo cinco incidencias menores, según recoge el 112, tratándose de dos accidentes sin heridos, una señal en la carretera, una inundación de una calle y una acción preventiva para evitar riesgos.

El Centro Integral de Atención ás Emerxencias ha destacado varios incidentes ocurridos este pasado jueves, como las inundaciones de carreteras en Amoeiro y Crecente, desprendimientos de tierra y piedras en Pantón y Navia de Suarna o inundaciones de viviendas en Monforte, Barbadás, Beariz, Ribadavia, Moaña o Silleda.

Por provincias, Pontevedra fue la más afectada con 116 casos, seguida de Ourense (78), A Coruña (69) y Lugo (48). Los ayuntamientos con más incidencias fueron Vigo (14), A Estrada (11), Ourense (10), Santiago de Compostela (7) y Tui (7).

Precisamente en Vigo, una jornada más el transporte de ría se ha visto afectado por las malas condiciones meteorológicas. Así, la línea Vigo-Cangas se ha prestado a primera hora con frecuencias cada 30 minutos para adecuar la velocidad de los barcos a la situación adversa en el mar; mientras que la línea Vigo-Moaña ha suspendido sus conexiones de primera hora. Con todo, en función de cómo evolucionen las condiciones a lo largo de la jornada, podría haber más alteraciones.

Noticias relacionadas

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de extremar las precauciones e informar al 112 de cualquier riesgo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
  2. Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
  3. Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar
  4. El Constitucional paraliza el plan de choque de la Xunta para agilizar la atención a los dependientes
  5. Llueve sobre mojado en Galicia: tormentas y alerta por mal tiempo en el arranque de febrero
  6. De FP Básica a ciclos medios sin pasar por la admisión: Educación quiere ponérselo fácil al alumnado
  7. La Filología Clásica: una trinchera en la que Latín y Griego todavía resisten
  8. Galicia abre 1.601 plazas docentes: las lidera inglés y se refuerza la inclusión

Educación y sindicatos avanzan en la rebaja de horario del profesorado de secundaria

Educación y sindicatos avanzan en la rebaja de horario del profesorado de secundaria

La borrasca Leonardo deja cerca de 300 incidencias de madrugada en Galicia y más de 50 accidentes de tráfico

La borrasca Leonardo deja cerca de 300 incidencias de madrugada en Galicia y más de 50 accidentes de tráfico

Buenas noticias para los jubilados de Galicia: el Gobierno mantiene las entradas de cine a 2 euros los martes para mayores de 65 años

Buenas noticias para los jubilados de Galicia: el Gobierno mantiene las entradas de cine a 2 euros los martes para mayores de 65 años

Ganadera en Melide e 'influencer' del rural: «A mi padre le decían: "Qué pena que no sea un chaval para poder conducir el tractor"»

Ganadera en Melide e 'influencer' del rural: «A mi padre le decían: "Qué pena que no sea un chaval para poder conducir el tractor"»

La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito

La pensión alcanza, pero no sobra: «Un matrimonio de 70 años en Galicia no puede vivir con 900 euros al mes»

El Sergas fija topes de gasto farmacéutico a las áreas sanitarias: el incremento no deberá superar el 5%

El Sergas fija topes de gasto farmacéutico a las áreas sanitarias: el incremento no deberá superar el 5%

Sanidade pagará más a los médicos de familia si dedican tiempo a investigar

Sanidade pagará más a los médicos de familia si dedican tiempo a investigar
Tracking Pixel Contents