La Xunta pide a Bustinduy retirar el recurso contra la dependencia

La conselleira de Política Social, Fabiola García, remitió una carta al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la que le pide intervenir en el Consejo de Ministros para que el presidente, Pedro Sánchez, «reconsidere» la interposición del recurso que afecta a los cambios legales en dependencia impulsados por la Xunta y lo retire dadas las «catastróficas consecuencias» de la paralización normativa.

Además, le solicita formalmente mantener un encuentro «a la mayor brevedad posible» para debatir este asunto.

La misiva fue remitida ayer después de que tanto el Boletín Oficial del Estado (BOE) como el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicasen la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso presentado por el Gobierno y la orden de suspender el plan de choque para agilizar la dependencia.

En su carta, Fabiola García recuerda que su consellería puso en marcha en enero de 2025 «un ambicioso plan de choque con el objetivo de aligerar al máximo la atención a la dependencia y a la discapacidad».

«En su primer año de aplicación, los resultados obtenidos han sido, como sabe, especialmente esperanzadores, algo que ha sido posible gracias a la puesta en marcha de una ambiciosa batería de medidas administrativas y a su correspondiente esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno gallego», reivindica.

García subraya que este plan «nació para atender a una justa demanda social y con una única misión: reducir la espera de los gallegos y gallegas a la hora de someterse a los procesos de valoración de la dependencia y la discapacidad». «No es una improvisación, sino una solución eficaz ante el problema de los innecesarios y redundantes trámites», defiende.

Dentro de este plan, agrega que se contempla la homologación automática de la discapacidad a las personas dependientes. «La impulsamos tras constatar su evidente y directa correlación, una evidencia de la que, me consta, también es conocedor y que proyecta trasladar a la normativa estatal en un futuro, cuestión que celebro», recalca la conselleira.

Por eso, Fabiola García pide la intermediación de Bustinduy para que el Gobierno reconsidere el recurso.