Los promotores de Galicia: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»

Los promotores inmobiliarios reclaman que las administraciones «no se vuelvan locas» y pongan en el mercado vivienda de menor coste, ya que, según denuncian, el suelo y los impuestos representan más del 50% del valor final. El sector considera imprescindible un pacto de Estado por la vivienda entre todas las administraciones para rebajar las cargas que encarecen a día de hoy la construcción y que la convierten en un bien de lujo para la mayoría de la población.

«Las administraciones deben reducir las exigencias técnicas, jurídicas y fiscales. Hoy no se construyen 600 en el mercado de la vivienda: se quieren Mercedes, y eso impide bajar los precios», advierte Juan José Yáñez, gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) y secretario general de la Federación de Promotores de Galicia (Feproga).

Yáñez sostiene que las exigencias técnicas actuales elevan de forma notable el coste de la vivienda nueva. «Hoy no se puede construir un 600; hay que tener un Mercedes. Pero hay cuestiones técnicas que deberían no exigirse o, al menos, posponerse. Por ejemplo, obligar a disponer de dos plazas de bicicleta por vivienda encarece los precios», argumenta. A ello se suma, insiste, que solo el suelo y la carga fiscal ya absorben más de la mitad del valor final. «Ahí es donde las administraciones deberían actuar. Que no se vuelvan locas: tanto el Estado como las administraciones autonómicas y locales deberían rebajar esas exigencias que solo repercuten en el precio», sentencia al tiempo que recuerda que hasta 2013 había un producto bancario, las cuentas vivienda, que permitían desgravar hasta un 15% de las aportaciones en el IRPF y requerían destinar el dinero a la compra en un plazo máximo de cuatro años. «Es una opción que podría recuperarse», destaca Yáñez, al tiempo que añade que, si el IPC sube menos del 3%, no es razonable que la vivienda aumente entre un 8% y un 10%.

Desde la patronal de las promotoras sostienen además que estas condiciones dificultan atraer inversión al mercado residencial, cuya rentabilidad es cada vez menor, en un contexto marcado por el encarecimiento de los materiales y la falta de mano de obra en la construcción.

En cuanto al mercado de segunda mano —»incluso tercera, cuarta o quinta mano», matiza—, Yáñez señala que se está produciendo un «efecto contagio» del alza de precios de la vivienda nueva, cuando debería suceder lo contrario. «Casi todas necesitan una actualización, desde pequeños arreglos hasta reformas de suelos, baños o cocinas. Lo lógico sería que en la vivienda usada los precios bajasen», concluye.

Mercado inmobiliario

Suelo caro, poca oferta, impuestos altos y pisos envejecidos que necesitan reformas profundas. Ese es el cóctel que ha convertido encontrar vivienda —sin que la hipoteca asfixie— en una misión casi imposible en Galicia, sobre todo en las ciudades.

Los carteles de Se vende desaparecen. Los portales inmobiliarios se vacían. Las agencias ya casi no tienen escaparate. Hoy, en las urbes gallegas, apenas 5.900 viviendas buscan dueño: un 7% menos que las casi 6.300 que había disponibles hace tres meses, según el análisis de anuncios en webs especializadas.

La oferta es casi por completo de segunda, tercera o incluso cuarta mano. Y aun así, el acceso a una vivienda resulta prohibitivo para muchas familias que quieren mudarse a zonas céntricas o a pisos más amplios. También para jóvenes que buscan emanciparse y adquirir su primer piso. Más de la mitad del parque residencial en venta en las ciudades gallegas supera los 250.000 euros. En A Coruña, Santiago y Vigo, el porcentaje se dispara por encima del 65%. Es decir, siete de cada diez pisos o casas en estas tres ciudades exigen más de un cuarto de millón de euros.