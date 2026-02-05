Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

Los positivos por virus sincitial bajan al 9,5%

Redacción

Santiago

El informe semanal de seguimiento del virus respiratorio sincitial (VRS) realizado por Sanidade revela un descenso de la positividad de dicha enfermedad del 9,5%. La bajada, en concreto, fue de 1.3 puntos porcentuales respecto a la semana anterior. Sin embargo, las consultas de Atención Primaria con motivo de casos de bronquiolitis aumentaron en todos los grupos de edad a excepción del grupo conformado por los menores de dos años.

El informe refleja la hospitalización de 33 adultos de más 60 años, el 66% mayores de 80; y del ingreso de un menor de dos meses, y cinco bebés que ya habían pasado el VRS. Con todo, destaca la inmunización del 94% de los bebés que nacieron en periodo de campaña y del 95% de aquellos que lo hicieron entre los meses de abril y junio de 2025.

