Conciliación familiar

Más de la mitad de los permisos por nacimiento los disfrutaron hombres

Las mujeres son las que más solicitan excedencias laborales para atender a sus hijos o familiares

Iria D. Pombo

Santiago

La correspo sabilidad ya se aprecia e el permiso de acimie to: los hombres que disfrutaro la ampliació de pater idad hasta las 19 sema as fuero mayoría , co 11.530 prestacio es (51,3%), fre te a 10.954 mujeres (48,7%). La socióloga Belé Fer á dez (UDC) lo ve como u a evolució «positiva». Si embargo, cua do acaba la baja, el patró se i vierte: de 1.597 excede cias e Galicia por cuidados, 1.327 las pidiero mujeres (más del 80%) y 270 hombres.

E 2025, Galicia registró 22.484 prestacio es por acimie to y cuidado del me or, u 11% más que el año a terior, tras la ampliació del permiso hasta 19 sema as, u iversal e i tra sferible. La baja se disfrutó u a media de 111 días y supuso u gasto de 158.154.621 euros, segú el Mi isterio de I clusió . Por provi cias: A Coruña co ce tró 10.004 ayudas; Po tevedra, 7.677; Lugo, 2.622; y Oure se, 2.181. E España se tramitaro 524.714 prestacio es: Galicia ro da el 4% del total, por debajo de A dalucía, Cataluña o Madrid, pero por e cima de auto omías más pequeñas.

A ivel estatal se registraro 54.639 excede cias. Es u 391% más e ellas: ci co mujeres por cada varó . Para Fer á dez, persiste «patro es tradicio ales» y u «diseño de i equidad» ligado a u a domi ació patriarcal heredada de costumbres sociales, pese a u ava ce le to de los hombres. Aú se las co sidera pri cipales cuidadoras.

