El río Miño alcanza su nivel más alto desde 2019: 3.500 metros cúbicos por segundo

El impacto de la borrasca Leonardo ya se nota en toda la franja sur de Galicia. El aumento de las precipitaciones en las provincias de Pontevedra y Ourense no solo ha activado el nivel rojo de alerta en Ribadavia y A Peroxa, sino que afecta ya al tramo más bajo de esta cuenca hidrográfica.

Se espera que esta noche el río Miño alcance los 3.500 metros cúbicos por segundo de caudal, una cifra «extrema» según las previsiones de riesgo. Así lo indica el medidor situado entre Goián, O Rosal y el municipio portugués de Vila Nova da Cerveira. Según los datos de Google Flood Hub, se trata del nivel más alto desde el 2019.

A lo largo de estos dos días el caudal ha ido aumentando desde los 2.000 m3/s hasta superar los 3.000 en la tarde de hoy. El nivel de advertencia está situado en los 1.400 y el de peligro, a partir de los 2.200 metros cúbicos por segundo. Las imágenes de la Policía Local de Tomiño muestran como esta tarde el Miño ya inundó buena los paseos en de su entorno en todos los municipios de la comarca.

FDV

Herramienta de Google

La nueva herramienta de Google ofrece mapas detallados del riesgo de inundaciones y pronósticos basados en modelos hidrológicos y técnicas avanzadas de IA. Estos mapas muestran qué áreas podrían verse afectadas por una crecida de ríos o acumulación de aguas, su evolución prevista y estimaciones de riesgo, con actualizaciones diarias basadas en datos globales de satélites y modelos meteorológicos.

[Aquí puede consultar el mapa de inundaciones de Google en directo]

La información es pública y gratuita, y puede consultarse desde cualquier navegador o dispositivo con acceso a internet, lo que la convierte en un complemento accesible a los sistemas oficiales de aviso meteorológico.