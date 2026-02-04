Educación convoca 1.600 plazas de profesor en Galicia: Inglés manda

La Consellería de Educación ha presentado hoy su propuesta para las oposiciones a docentes de 2026 y es Inglés la que lidera el número de plazas ofertadas, con casi la mitad más que hace un año. Román Rodríguez ofreció esta mañana los detalles de las 1601 plazas en 42 especialidades que resumió alegando que se "refuerza la atención a la diversidad y la enseñanza de lenguas extranjeras” en un contexto de "dramática" reducción del alumnado.

Es Inglés (sumando maestros, profesores de Secundaria y plazas de promoción interna) la especialidad donde se proponen más vacantes, un total de 229, un 45 por ciento más que en 2025. Así figura en la propuesta que se debatirá en la Mesa Sectorial con los sindicatos el próximo día 10.

Audición y lenguaje

Para Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje (en el cuerpo de maestros) están planteadas 126 plazas, cuando un año antes fueron 93, de ahí que la Xunta recalque la atención a la diversidad, un ámbito en el que han menudeado protestas de organizaciones sindicales, partidos y asociaciones de padres.

En la especialidad de maestros de Educación Primaria, que solían liderar el listado, habrá convocadas 125 plazas.

Las siguen das de Lingua e Literatura galega (con 98) y Educación Infantil (con 80).