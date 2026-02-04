La salud mental y la lucha contra la obesidad, objetivos prioritarios para el Sergas en 2026

La salud mental y la lucha contra el tabaquismo y la obesidad serán los objetivos prioritarios del Sergas para este año 2026, en el que la Consellería de Sanidade se propone continuar reduciendo las listas de espera y rebajando la tasa de temporalidad de la plantilla. Así, lo avanzó este miércoles el conselleiro Antonio Gómez Caamaño durante la firma de los acuerdos de gestión con los gerentes de las áreas sanitarias de Galicia. Se fijan un total de 53 objetivos, menos que los 71 del año pasado, para facilitar su seguimiento. Del cumplimiento de estas metas dependerá el complemento de productividad que cobran los profesionales del Sergas.

En estos objetivos la asistencia sanitaria pesará un 60 por ciento y contempla objetivos relacionados con los resultados en salud y la calidad en la atención. Otro 20 por ciento de los indicadores están enfocados a los recursos humanos y a mejorar el bienestar de los profesionales, en un contexto de déficit de facultativos. Y los recursos económicos, que buscan una gestión más eficiente y la sostenibilidad del sistema, tendrán una ponderación del 20 por ciento.

Más videoconsultas

Entre las prioridades para este año está seguir potenciando la salud mental. Así se consolidarán las vías estratégicas contra el riesgo suicida tanto en adultos como en la población infanto-juvenil y se potenciará la videoconsulta como herramienta de apoyo a la continuidad asistencial de estos pacientes. También se incidirá en la mejora del seguimiento y la intervención precoz para reducir la tasa de ingresos.

La prevención de enfermedades será clave. Y, por ello, Sanidade impulsará aún más la vacunación, sobre todo en la población infantil, y llevará a cabo acciones específicas contra la obesidad y el tabaquismo, además de mejoras en el cribado de cáncer. De hecho, buscan "un abordaje integral" de los tumores "adoptando los estándares más elevados".

También se fijan objetivos para continuar reduciendo las listas de espera, si bien el conselleiro reconoció las "dificultades" para conseguirlo ante la falta de profesionales y las huelgas contra el Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad.

Otra de las metas es una mejor integración entre la Atención Primaria y la Hospitalaria para blindar "la continuidad asistencial" y mejorar la coordinación entre los dos niveles sanitarios.

En materia de recursos humanos la prioridad será reducir aún la elevada tasa de temporalidad que hay en el Sergas y dar cobertura a las plazas vacantes. También se continuará mejorando el seguimiento de los procesos de incapacidad temporal.