El precio de la leche en Galicia cierra 2025 en 52,9 céntimos
REDACCIÓN
Vigo
El precio de la leche que se paga a productores en Galicia cierra 2025 en 52,9 céntimos por litro. Supone un incremento de casi seis céntimos respecto a los 47,2 céntimos con los que cerró 2024.
No obstante, esta subida generalizada de precios lácteos no ha servido para que Galicia deje de ser el peor dato de la España peninsular. La cifra gallega es un céntimo inferior a los 54,2 céntimos que se pagan en la media española. En Asturias alcanza los 55,2 y en País Vasco llega a 58,2 céntimos. Galicia aporta el 42% de la producción anual española.
