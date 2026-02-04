La lluvia obliga a cortar seis vías en Lugo y otras cien están afectadas por nevadas

La lluvia mantiene cortadas seis carreteras provinciales en Lugo y cerca de 90 viales más están afectados por la nieve en la montaña.

Según informó la Diputación de Lugo, las fuertes precipitaciones inundaron la LU-P-3204 en Monforte; la LU-P-4703 en A Pobra do Brollón; y la LU-P-0901 en Bóveda. Asimismo, siguen afectados dos puentes en Navia de Surna y Muros, por lo que el tráfico no puede pasar por el tramo viejo de la LU-P-3501 ni a la altura del kilómetro de la LU-P-6502.

En Pedrafita do Cebreiro la circulación en la LU-P-1301, que conecta este ayuntamiento con Seoane de Courel, está interrumpida a la altura de Pacios por la caída de un árbol. Estaba previsto que la vía se abriera al tráfico ayer a última hora de la tarde.

La circulación sufre afectaciones en toda la red provincial y, por zonas, la cota de nieve bajó a los 500 metros. Así, la peor parte de la nevadas afecta a zonas de montaña, donde algunos municipios como Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil, Samos y Triacastela han acumulado entre 10 y 20 centímetros de nieve. En Cervantes, los operarios registraron un espesor de nieve de 25 centímetros en algún punto.