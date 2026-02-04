Galicia, la segunda autonomía con más viviendas que superan el siglo de antigüedad

En España existe consenso sobre que el parque residencial está muy envejecido y, dentro de él, destaca un segmento especialmente sensible, que es el de las viviendas con más de un siglo de antigüedad. En el conjunto del Estado estas últimas superan los 1,9 millones, frente a un total de 26,6 millones de viviendas, cuyo reparto entre las comunidades no es para nada homogéneo. Al frente se sitúa Cataluña, con 330.000 inmuebles cuya construcción está fechada antes de 1920. Y en segundo lugar aparece Galicia, con sus 244.556, según los datos recogidos en un informe especial sobre rehabilitación elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En tercer lugar, figura Castilla y León, con 235.100.

Esta distribución sugiere que este fenómeno afecta tanto a territorios con grandes áreas metropolitanas, como es el caso de Cataluña, como a comunidades con fuerte componente rural y de pequeños núcleos, tal como representa la radiografía geográfica y social de Galicia y de Castilla y León.

El tener una gran cantidad de viviendas centenarias no es solo una curiosidad estadística, sino que condiciona de forma directa la habitabilidad, los costes de mantenimiento, la eficiencia energética y la planificación urbana y rural. En el caso de Galicia, gran parte de estas viviendas con más de un siglo a cuestas se encuentra en los cascos históricos de las ciudades y de las villas medias, ya que las conservan bastante bien.

Por periodos de construcción (según se recoge en el informe del Observatorio de Vivienda y Suelo del ministerio), el parque nacional incluye 508.637 viviendas anteriores al año 1900 (que representan el 1,9%) y 1.393.089 de entre 1900 y 1920 (el 5,2%). Es decir, que la parte potencialmente centenaria suma en torno al 7% del total.

En paralelo, casi la mitad de las viviendas (49,1% principales y 48,7% no principales) se construyeron antes de 1980, por tanto, con baja probabilidad de cumplir también con los criterios actuales de eficiencia energética y prestaciones térmicas sin intervenciones.

Comparadas únicamente las viviendas con un siglo de antigüedad, las de Cataluña representan el 17,3% sobre el total, mientras que las gallegas se van al 13%, sumando las consideradas como residencia principal y las que no. Este porcentaje va mucho más allá del peso de Galicia dentro de la población española, que no llega al 6%.

Esto se cruza con dos realidades de la geografía humana gallega: la dispersión de la población y la debilidad del mercado en muchas zonas rurales. Hay viviendas antiguas con valor, pero con baja demanda por despoblación, lo que dificulta que la rehabilitación “salga a cuenta” para familias y propietarios. En los cascos históricos y ciudades (Santiago, A Coruña, Vigo, Lugo, Ourense o Ferrol), el problema adopta otra forma: la tensión entre conservación patrimonial, presión turística o de alquiler y necesidad de modernizar edificios para que sigan siendo viviendas habituales.

Afinando el detalle, según los datos del Observatorio, Galicia cuenta con algo más de 111.000 viviendas centenarias consideradas como vivienda principal, lo que representa el 10% de esta categoría. En el caso de los inmuebles residenciales que no son vivienda principal, la proporción asciende al 20%, pues son 133.100 las construcciones de este tipo.

Pero el parque centenario también ofrece ventajas, como su valor cultural y paisajístico o el recurso a materiales y tipologías tradicionales que contribuyen de definir su identidad. Y también puede ser una oportunidad económica, porque la rehabilitación moviliza empleo local y fijar población.

Tomando como referencia el periodo de construcción anterior a 1980 -que el ministerio ya califica estas viviendas como envejecidas-, las comunidades autónomas con mayor proporción de estos inmuebles residenciales son el País Vasco (66,1%), Cataluña (57,9%), el Principado de Asturias (54,3%), Aragón (53,7%) y la Comunidad de Madrid (53,5%). Entre estas, el País Vasco, Cataluña y Madrid, concentran más del 30% del parque de vivienda nacional y en su territorio se ubican algunas de las ciudades y áreas metropolitanas más pobladas.

En el caso de Galicia, sería el 48,1%, contando todas las viviendas, tanto las consideras primera residencia como las que no.