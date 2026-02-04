El BNG insta a la Xunta a «no prestarse al chantaje» de EE UU a Cuba
REDACCIÓN
La ejecutiva del BNG ha condenado las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba y ha realizado un llamamiento a la UE, al Gobierno y a la Xunta a «no prestarse al chantaje» y a que tomen acciones «para proteger el derecho a la vida y a la autodeterminación del pueblo cubano». En un comunicado, los nacionalistas manifestaron su «firme y rotunda condena» por la «profundización del bloqueo económico, comercial y financiero» contra Cuba por parte de Donald Trump.
Así, denuncia que la orden firmada el 29 de enero y el bloqueo petrolero supone para Cuba una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de EE. UU. «bajo el pretexto de una falsa emergencia nacional».
Para el BNG, el objetivo de esta medida es imponer aranceles a cualquier país que dote de petróleo a Cuba, «buscando estrangular por completo una de las vías de suministro energética vital para la isla». «Esta acción es un chantaje descarado a la comunidad internacional, una violación del derecho internacional y un ataque directo que pretende paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción agrícola y los servicios sanitarios básicos del pueblo cubano», expuso.
