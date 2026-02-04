Arranca el pre-Xacobeo con 3 millones y actividades en todos los concellos

Galicia ha entrado ya en fase de preXacobeo. A poco menos de once meses del Año Santo de 2027, la Xunta ha puesto en marcha los primeros mecanismos para activar una programación amplia, con presencia en todo el territorio y basada en la colaboración público-privada, con el objetivo de convertir el próximo Xacobeo en un evento de impacto económico, cultural y social para toda la comunidad. Ese fue el mensaje central del encuentro celebrado este martes en la Cidade da Cultura con empresas, promotores y otros agentes económicos y culturales, concebido como el arranque del trabajo conjunto de cara a 2027.

La intención del Gobierno gallego es anticiparse al calendario habitual y comenzar ya a desplegar iniciativas que permitan aprovechar la inercia turística actual y consolidar el Xacobeo como una herramienta de proyección exterior. En ese contexto, la Xunta prevé una programación que combine grandes eventos con actividades de proximidad, de modo que el Xacobeo llegue a los 313 concellos de Galicia, siguiendo el modelo aplicado en el anterior Año Santo.

«Desde los grandes eventos, que también son marca Xacobeo, hasta los más pequeños, que llegan a los rincones más pequeños, todos tienen cabida», señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención. Como parte de esa estrategia de dinamización previa, el Ejecutivo autonómico convocará este año una nueva línea de ayudas dirigida a la sociedad civil, dotada con tres millones de euros, para financiar proyectos culturales, deportivos, turísticos y de promoción vinculados al Camino de Santiago y al Xacobeo. Estas iniciativas funcionarán como antesala del evento central de 2027 y permitirán activar el territorio con antelación.

Rueda enmarcó esta planificación en el momento turístico que vive Galicia, que cerró el último ejercicio con cerca de 8,9 millones de visitantes. «No es una cuestión de obsesionarnos con los números, pero sí son un indicativo muy claro de la tendencia y del potencial que tenemos», afirmó, antes de subrayar que el Xacobeo 2027 debe servir para reforzar esa dinámica y multiplicar su impacto.

El presidente defendió el papel del Año Santo como escaparate global de la comunidad, más allá de su dimensión turística. «Los Xacobeos siempre fueron los años grandes de Galicia, los años de exponernos al mundo», señaló Rueda, que también destacó su valor como instrumento de marca y de proyección internacional.

La colaboración público-privada será uno de los pilares del proceso. La Xunta trabaja en un nuevo Plan Director de Patrocinios que establecerá un marco común para ordenar la programación, mejorar la coordinación y ofrecer mayor seguridad jurídica a empresas y promotores. Rueda apeló también a la experiencia acumulada desde el Xacobeo de 1993 y al éxito del último Año Santo, celebrado aún bajo los efectos de la pandemia, para mostrar su confianza en 2027.

Noticias relacionadas

El mensaje final fue, sobre todo, de legado. Rueda insistió en que lo que se construya en 2027 debe trascender el calendario del Año Santo y servir como palanca para los años siguientes: para quien vuelva de visita, para quien quiera establecerse y para quien contemple invertir en Galicia.