La Xunta destina 60 millones a tratar el mieloma múltiple

La Consellería de Sanidade invertirá 60 millones de euros para comprar medicamentos destinados al tratamiento del mieloma múltiple en los hospitales gallegos. Lo hará a través de una compra centralizada que permitirá un ahorro de 4,8 millones de euros.

El mieloma múltiple es una enfermedad que se origina en la médula ósea, concretamente en las células plasmáticas, que forman parte del sistema inmunológico o de defensa del organismo y son las encargadas de fabricar las inmunoglobulinas.

Se trata del segundo cáncer de sangre más frecuente, con una incidencia de seis casos por cada 100.000 habitantes al año. La edad media en el momento del diagnóstico es de 65-70 años.

En Galicia puede ser una patología más frecuente que en otras comunidades porque afecta sobre todo a personas mayores de 65 años y en la comunidad hay un mayor envejecimiento. Según los cálculos de la Consellería de Sanidade, podría haber unas 625 personas candidatas al tratamiento.