La Xunta destina 60 millones a fomentar el hábito de lectura
REDACCIÓN
Santiago
La Xunta pondrá en marcha hasta 2029 un total de 115 medidas relacionadas con la mejora de los ámbitos lectores, que contarán con una inversión de más de 60 millones de euros. Se trata del programa Lemos+, la hoja de ruta aprobada ayer por el Consello de Goberno.
Tal y como se recoge en el plan, el objetivo del Ejecutivo autonómico es llevar a cabo acciones que, atendiendo a la diversidad social y cultural, permitan fomentar los hábitos de lectura impresa y digital, especialmente en gallego, con el fin de que el porcentaje de personas que leen libros por ocio, al menos una vez al trimestre, pase del 65% al 75%.
