Veintiún psicólogos se incorporan este mes a los centros de salud
REDACCIÓN
La Consellería de Sanidade activará este mes de febrero la red de psicología clínica en Atención Primaria y lo hará con la incorporación de 21 nuevos profesionales
Así, y con el objetivo de «mejorar los cuidados en salud mental de la población y aumentar el número de psicólogos en la sanidad pública gallega», el Ejecutivo invertirá más de 1,5 millones de euros.
Entre los objetivos de la red autonómica de psicología figura la mejora del abordaje de los trastornos mentales comunes —depresión y ansiedad leve moderada y trastornos adaptativos—, facilitando el acceso a intervenciones psicológicas y garantizar una «atención integral».
Se busca también mejorar la accesibilidad a los recursos específicos para el tratamiento de los problemas de salud mental y desarrollar acciones preventivas de promoción. También se incidirá en «optimizar la coordinación» entre los servicios de atención primaria y los de psiquiatría de las áreas sanitarias.
El área sanitaria de A Coruña y Cee incorporará cinco psicólogos clínicos. El área de Santiago de Compostela y Barbanza dispondrá de tres nuevos profesionales
Por otro lado, el área de Vigo dispondrá de cinco nuevos psicólogos. Los centros de Pontevedra y O Salnés contarán con un nuevo profesional. La atención primaria del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos dispondrá de tres nuevos especialistas en salud mental. En Ourense, O Barco y Verín habrá otros tres y en el área de Ferrol se sumará un psicólogo.
