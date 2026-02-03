Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rueda rechaza las críticas de recortes en la Sanidad tras la manifestación

Noela Vázquez Dosil

Santiago

Cuestionado sobre las críticas del PPdeG a la manifestación del pasado domingo a favor de la sanidad pública, que condenó la presunta politización de la marcha, ayer el presidente gallego, Alfonso Rueda, quiso trasladar su respeto a la gente que acudió de «buena fe», aunque también se mostró seguro de que «había gente que estaba allí única y exclusivamente por razones políticas, seguir creando agitación un día por un tema y un día por otro».

Al hilo, defendió a su Ejecutivo ante las acusaciones de recortes y privatización, porque «dato mata relato», aseguró. Así, explicó que los recursos destinados a la derivación a la sanidad privada aumentaron un 48% en cuatro años del bipartito, en contraste con un aumento del 3% en los 17 años de gobierno del PP. Del mismo modo, el mandatario autonómico destacó que «todos los años se ha aumentado el gasto sanitario, porque es necesario y porque es lo que tenemos que hacer en un gobierno que prioriza recursos».

