El PP condena actos de vandalismo en sus sedes

El PPdeG condena la «vandalización» de varias de sus sedes tras la aparición de carteles con el lema «PP Partido Pirómano, 17 anos queimando Galiza» y fotos de Alfonso Rueda, Alberto Núñez Feijóo, Paula Prado y la presidenta de Novas Xeracións, Nicole Grueira.

Los populares sitúan los ataques, al menos, en Ourense y Lugo —con sede compartida para la ciudad y la provincia—, además de Santiago, Gondomar y Sada, y señalan que en algunos casos ya se informó a la Policía. En un comunicado, el partido reclama a la oposición una condena «firme» y denuncia que se han «cruzado líneas rojas», al vincular la acción a Galiza Nova y a una estrategia del «independentismo» basada en la «conflictividad social». También recuerda que en septiembre llevó al Parlamento una iniciativa contra pintadas y empapelados. El PP de Santiago añade que no es un hecho aislado y remite a otro episodio el 25 de noviembre, con «escrache» y agresiones verbales. Prado ve «mal ejemplo» para la juventud y pide respeto cívico.