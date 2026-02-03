Portugal responde a las borrascas y libera los peajes en las zonas afectadas

Portugal vuelve a dar ejemplo en medio de la adversidad. Una semana después de que la borrasca Kristin dejara nueve fallecidos en el país vecino y obligara a decretar el estado de calamidad, el Gobierno de Luís Montenegro ha tomado medidas para evitar males mayores. El Primer Ministro anunció este martes que se eximirá el pago de los peajes durante una semana en las zonas afectadas por esta tormenta.

La medida tiene como principal finalidad evitar que los conductores transiten por carreteras secundarias, ya que en muchas de ellas se han registrado caídas de árboles y postes o corrimientos de tierras. La exención se aplicará desde la medianoche de este martes 3 para miércoles y se extenderá durante siete jornadas, hasta la del día 10 al 11 de febrero.

El Ministerio de Infraestructura especificó en un comunicado que la exención se aplicará a los siguientes tramos: En la A8, entre el enlace de Valado de Frades y el enlace de Leiria Nascente (COL); en la A17, entre el enlace de la A8 y el enlace de Mira; en la A14, entre Sta. Eulália y el enlace de Ança; y en la A19, entre los cruces de Azoia y São Jorge.

La borrasca Kristin ha dejado nueve fallecidos en el país vecino, obligando a cortar carreteras y vías férreas / R. V.

Tal y como avanza el Diário de Notícias, la concesionaria contribuirá con el 30% del coste de las exenciones de peajes en las zonas afectadas por el mal tiempo, según lo decidido por el Gobierno. «Brisa realizará un esfuerzo significativo, que estimamos podría oscilar entre 300.000 y 500.000 euros, en esta decisión política que escapa a nuestro control, pero con la que también queremos mostrar nuestra solidaridad», destacó su director general, António Pires de Lima, quien quiso trasladar su solidaridad y apoyo a los afectados.

Impacto de la borrasca

Hasta el momento nueve personas han fallecido en Portugal como consecuencia del mal tiempo. Aunque inicialmente Protección Civil reportó cinco muertes, en los días siguientes se sumaron otras por caídas de techos o intoxicaciones por generadores. Los distritos de Leiría, Coímbra y Santarém en el centro del país son los más afectados, decretándose además el estado de calamidad. El Ejecutivo de Montenegro decretó esta alerta para 69 municipios hasta el domingo y anunció un paquete de apoyo de hasta 2.500 millones de euros.

Kristin ha sido el fenómeno meteorológico «con mayor impacto» en las infraestructuras de REN desde 2009, cuando hubo un fuerte temporal en el mes de diciembre que destrozó 25 postes.

Aparte de los destrozos en la red de electricidad, también se han registrado otros en la de gas, cuyo abastecimiento no se ha visto afectado. Durante la jornada del jueves 29, cerca de un millón de portugueses llegaron a estar sin electricidad, aunque después del mediodía se había reducido esa cifra a la mitad, según el Ejecutivo.

Comparación con Galicia

Esta situación contrasta con la postura adoptada al norte del Miño en la gestión de infraestructuras. Si bien es cierto que los pliegos de la concesión autorizan este tipo de medidas, en Galicia la Autopista del Atlántico no levantó sus barreras ni siquiera durante las obras del puente de Rande que generaron 81 jornadas de atascos entre febrero de 2015 y mayo de 2018.