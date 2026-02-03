Una caravana de coches denuncia en Santiago la «precariedad» en el sector de los cuidados

Un centenar de vehículos cercaron este martes la sede de la Xunta en Santiago de Compostela para denunciar la «precariedad» y el «abandono» que, según los sindicatos, padecen los trabajadores que atienden a personas con discapacidad, menores y el personal de educación infantil de 0 a 3 años.

Con carteles en las ventanillas —«Fabiola García, negociación» y «Más recursos y menos discursos»—, los convocantes han señalado la falta de personal y de recursos, el deterioro de instalaciones y la sobrecarga de trabajo. Alertan de que esta situación acaba trasladándose a la calidad de la atención. También denuncian la peligrosidad y, en algunos centros, la exposición a tóxicos y otras cuestiones laborales.

«Llevamos años luchando… cada vez es más latente. Necesitamos que alguien coja esto por donde tiene que cogerlo», ha afirmado Vicente, responsable de enseñanza privada de Santiago y Ourense en CC OO y educador en un centro de menores.

CIG-Ensino, CC OO Ensino, UGT-SP Ensino, USO, CUT y SNEP han acusado a la Consellería de Política Social de «desprecio» por «no recibirlos» y han reprochado la «pasividad» de parte de las patronales. Para mostrar su «hartazgo», anuncian concentraciones todos los miércoles de febrero.

En discapacidad, piden aplicar los incrementos del XVI Convenio estatal y crear una mesa tripartita para dignificar salarios, con dotación humana y material. Mientras que en el área de menores, reclaman la aplicación de las tablas del V Convenio, un complemento autonómico y refuerzos urgentes.

Por último, en infantil (edades de 0-3 años), solicitan integrar las escuelas en Educación, unificar tablas del XII Convenio, una mesa tripartita gallega y, también, más recursos.