Una caravana de coches denuncia en Santiago la «precariedad» en el sector de los cuidados
Exigen negociar más personal y recursos en discapacidad, menores e infantil
Un centenar de vehículos cercaron este martes la sede de la Xunta en Santiago de Compostela para denunciar la «precariedad» y el «abandono» que, según los sindicatos, padecen los trabajadores que atienden a personas con discapacidad, menores y el personal de educación infantil de 0 a 3 años.
Con carteles en las ventanillas —«Fabiola García, negociación» y «Más recursos y menos discursos»—, los convocantes han señalado la falta de personal y de recursos, el deterioro de instalaciones y la sobrecarga de trabajo. Alertan de que esta situación acaba trasladándose a la calidad de la atención. También denuncian la peligrosidad y, en algunos centros, la exposición a tóxicos y otras cuestiones laborales.
«Llevamos años luchando… cada vez es más latente. Necesitamos que alguien coja esto por donde tiene que cogerlo», ha afirmado Vicente, responsable de enseñanza privada de Santiago y Ourense en CC OO y educador en un centro de menores.
CIG-Ensino, CC OO Ensino, UGT-SP Ensino, USO, CUT y SNEP han acusado a la Consellería de Política Social de «desprecio» por «no recibirlos» y han reprochado la «pasividad» de parte de las patronales. Para mostrar su «hartazgo», anuncian concentraciones todos los miércoles de febrero.
En discapacidad, piden aplicar los incrementos del XVI Convenio estatal y crear una mesa tripartita para dignificar salarios, con dotación humana y material. Mientras que en el área de menores, reclaman la aplicación de las tablas del V Convenio, un complemento autonómico y refuerzos urgentes.
Por último, en infantil (edades de 0-3 años), solicitan integrar las escuelas en Educación, unificar tablas del XII Convenio, una mesa tripartita gallega y, también, más recursos.
