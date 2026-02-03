El BNG plantea una renta gallega de inclusión ante la «emergencia social»

El BNG propondrá la creación de una renta gallega de inclusión para responder a lo que define como un «panorama dramático de emergencia social» en la comunidad. El viceportavoz del Bloque, Luís Bará, afirma que casi el 44% de la población está «en riesgo de exclusión», según el informe Foessa, que cifra en 1.182.000 las personas en «integración precaria», vulnerables y al borde de la exclusión.

Bará avanza que los nacionalistas registrarán en el Parlamento una proposición de ley de reforma de la ley de inclusión social de Galicia. A su juicio, la iniciativa debe ir «más allá» de la compatibilidad entre la Risga y el Ingreso Mínimo Vital, con un enfoque integral.

La renta se articularía en tres piezas: una renta básica de inclusión social y laboral para personas sin trabajo con dificultades para cubrir necesidades básicas; una renta complementaria para quienes trabajan pero no llegan a fin de mes; y una prestación complementaria de vivienda, acumulable a cualquiera de las modalidades.

El texto propuesto también regula la «Tarxeta Básica» como recurso de emergencia para la compra de alimentos mientras se tramitan las prestaciones, e incorpora programas específicos de lucha contra la pobreza dirigidos a hogares.

Además, Luis Bará describió la coyuntura como «una tormenta perfecta», con más empleo precario, salarios congelados y subida del precio de la vivienda y de los alimentos, y reclamó actuar «de manera ágil e integral».