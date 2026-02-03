¿Adiós al preservativo? Retroceden los (y sobre todo las) adolescentes que lo usan

En la última década, la Consellería de Sanidade detecta un «incremento sostenido» de las infecciones de transmisión sexual en Galicia, especialmente en el lustro más reciente. «Este patrón se refleja también en a población heterosexual», advierte el Sergas, «lo que sugiere una baja percepción del riesgo». De hecho, el Plan galego de infeccións de transmisión sexual 2026-2030, recién presentado por la Xunta, pretende reducir de forma «significativa» la incidencia de estas dolencias y uno de los ejes de actuación es apostar por el preservativo. Galicia pretende resucitar aquel «póntelo, pónselo» que funcionó en una época en el que el miedo condicionó las relaciones sexuales y para ello dotará de dispensadores automáticos «lugares estratégicos», entre los que enumera universidades, locales de ocio nocturno, zonas de encuentro o centros juveniles.

Pero la prevención empieza antes, en la educación afectivo-sexual, sostienen los expertos, porque las relaciones sexuales no esperan a la universidad. Un estudio difundido ayer por el Ministerio de Sanidad revela que un tercio (34 por ciento) de los adolescentes gallegos de entre 15 y 18 años tuvo relaciones sexuales coitales (cifra similar a la estatal, situada en el 34,8%) y, de ellos, uno de cada ocho (12,6%, dato también parecido al del conjunto autonómico, del 13,2 por ciento) se estrenó en el sexo coital antes de cumplir los 14.

Baja percepción del riesgo

El informe HBSC de 2022 refleja lo que algunos médicos de Atención Primaria advierten cuando aseguran, como sugiere Sanidade, que hoy en día se ha reducido la percepción del riesgo: en Galicia un tercio de los chavales con experiencia sexual admite que durante su última relación no utilizó preservativo, sobre todo las chicas (41% frente a un 25% entre chicos). En 2018, cuatro años antes, solo una cuarta parte de los entrevistados que había practicado sexo reconocía haber prescindido de ese tipo de protección y la cifra entre las chicas era muy inferior (23,6%) y además en ellos las superaba ligeramente (26%).

Los datos estatales van en la misma línea que los de la comunidad: en 2022 la utilización de condón se limitó al 65,5%, unos 18 puntos porcentuales menos en dos décadas. Además, el Gobierno advierte que de forma paralela se «ha ensanchado la brecha de género en el uso». «Mientras que en 2002 el uso era prácticamente paritario (82,5% en chicas y 83,3% en chicos), en 2022 la diferencia se ha acentuado: solo el 60,8% de las chicas lo utilizó, frente al 70,6% de los chicos», alegan desde el departamento que dirige Mónica García.

Para Sanidad, la «bajada es especialmente preocupante» entre las jóvenes de 15 a 16 años. En Galicia también se nota en solo cuatro años: si casi 92 de cada cien chicas en esas edades afirmaban haber utilizado preservativo en su última relación sexual, los últimos datos las rebajan a seis de cada diez.

Si el recurso a métodos «inseguros» para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual preocupa al Ejecutivo central, las chicas están en peor posición. Su «menor uso» del preservativo, «sumado a la frecuencia elevada de prácticas poco eficaces» como la «marcha atrás» (16,9% entre ellas en el conjunto autonómico, 10,4% en Galicia) refleja, señala Sanidad, «una mayor situación de vulnerabilidad en la salud sexual de las adolescentes».

Embarazos

Un 28,6 por ciento de las chicas sexualmente activas toma la píldora anticonceptiva. Además, la encuesta revela que una de cada tres chicas (32,3%) ha recurrido alguna vez a la píldora del día después, un 7,2% en dos ocasiones y un 3% más veces, lo que, indica Sanidad, «refuerza la necesidad de mejorar la educación y el acceso a métodos anticonceptivos regulares». En Galicia esas cifras serían, respectivamente, del 26%, 11,1% y 3,4%.

La otra cara de la no utilización de métodos barrera puede suponer embarazos. Según el informe, el 2,9% de las chicas españolas de 15 a 18 años sexualmente activas ha estado embarazada alguna vez (4,1% en Galicia).

Sanidad advierte que la información obtenida para España revela que «las condiciones económicas influyen directamente en la salud sexual». Las familias con menor capacidad adquisitiva concentran las tasas «más altas de inicio precoz, menor uso del preservativo» y «mayor frecuencia de métodos inseguros» y embarazos.