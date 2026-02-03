Casi 5.800 aspirantes a las pruebas para bombero forestal
Los exámenes de visión serán los días 9, 10 y 11 y el «Field Test» exige caminar 3,2 km con 11 kilos en media hora
REDACCIÓN
Hasta 5.795 personas están convocadas a las pruebas físicas y visuales para el personal del Servizo de prevención e defensa contra incendios forestais (SPIF), según la Consellería do Medio Rural publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El test físico («Field Test») exige recorrer 3.200 metros en llano con 11 kilos a la espalda en un máximo de 30 minutos, con calificación de apto o no apto.
Los aspirantes disponen de cinco días hábiles desde el 3 de febrero para remitir por la sede electrónica de la Xunta un certificado médico, con una antigüedad máxima de tres meses, que descarte dolencias que impidan una prueba de esfuerzo. Tras revisar esa documentación, Medio Rural anunciará luego la fecha de las pruebas físicas. Las pruebas visuales, sobre agudeza visual lejana y visión cromática mediante Visiotest, se realizarán en el salón de actos de la EGAP los días 9, 10 y 11 de febrero de 2026, en el horario asignado. La inasistencia o el «no apto» supondrán la suspensión en las listas y la imposibilidad de contratación hasta nuevas pruebas. Los resultados se comunicarán a la Dirección Xeral de Emprego Público.
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- Llueve sobre mojado en Galicia: tormentas y alerta por mal tiempo en el arranque de febrero
- De FP Básica a ciclos medios sin pasar por la admisión: Educación quiere ponérselo fácil al alumnado
- Cómo acceder a una vivienda pública en Galicia: requisitos, sorteos y plazos del IGVS
- La Filología Clásica: una trinchera en la que Latín y Griego todavía resisten
- Estos son los tres concellos de Pontevedra en los que podrás disfrutar del eclipse total de sol el próximo 12 de agosto
- Docentes gallegos se encierran en centros educativos para visibilizar su «saturación» y demandar mejoras en el sistema