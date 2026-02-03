Casi 5.800 aspirantes a las pruebas para bombero forestal

Hasta 5.795 personas están convocadas a las pruebas físicas y visuales para el personal del Servizo de prevención e defensa contra incendios forestais (SPIF), según la Consellería do Medio Rural publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El test físico («Field Test») exige recorrer 3.200 metros en llano con 11 kilos a la espalda en un máximo de 30 minutos, con calificación de apto o no apto.

Los aspirantes disponen de cinco días hábiles desde el 3 de febrero para remitir por la sede electrónica de la Xunta un certificado médico, con una antigüedad máxima de tres meses, que descarte dolencias que impidan una prueba de esfuerzo. Tras revisar esa documentación, Medio Rural anunciará luego la fecha de las pruebas físicas. Las pruebas visuales, sobre agudeza visual lejana y visión cromática mediante Visiotest, se realizarán en el salón de actos de la EGAP los días 9, 10 y 11 de febrero de 2026, en el horario asignado. La inasistencia o el «no apto» supondrán la suspensión en las listas y la imposibilidad de contratación hasta nuevas pruebas. Los resultados se comunicarán a la Dirección Xeral de Emprego Público.