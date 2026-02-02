Vivir de alquiler en un hórreo es posible en Galicia
El portal inmobiliario Idealista ha anunciado una vivienda de 50 metros cuadrados que se ofrece como casa rural por 750 euros al mes
Candela F. Roldán
En un contexto marcado por la escasez de vivienda, los lugares más insospechados comienzan a reconvertirse en residencias totalmente equipadas y listas para entrar a vivir. Es el caso de una oferta de alquiler tan singular como poco habitual, anunciada en el portal inmobiliario Idealista en el concello coruñés de A Laracha: una casa construida en un hórreo que, además, cuenta con garaje y piscina.
La propiedad se ofrece como casa rural en alquiler por 750 euros mensuales. Dispone de 50 metros cuadrados construidos, una habitación y un baño, y está pensada para una sola persona, según las condiciones fijadas por el anunciante. El alquiler se plantea preferentemente como de larga duración y excluye expresamente la presencia de niños y mascotas.
Dos plantas totalmente equipadas
Según detalla el anuncio, el hórreo ha sido rehabilitado y adaptado como vivienda de dos plantas. En la planta baja se ubican la cocina, completamente equipada, una sala de estar con estufa de leña y el baño.
En la planta superior se encuentra el dormitorio, con salida a una terraza exterior con vistas al entorno natural. La vivienda se completa con una parcela cerrada de 220 metros cuadrados que incluye mobiliario de jardín, chimenea exterior y una pequeña piscina.
El precio del alquiler incluye los gastos de agua, internet y leña, y la casa se entrega completamente amueblada, con menaje, ropa de cama y electrodomésticos. El inmueble, construido en 1930, cuenta además con un galpón cubierto que puede utilizarse como garaje.
Lo que para algunos podría suponer un reto, para otros se presenta como una oportunidad única de vivir en plena naturaleza, alejado de los estímulos urbanos y con el atractivo de vivir solo en un hórreo "completamente" rehabilitado.
