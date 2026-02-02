Restablecida la carretera que destrozó el colapso de la balsa minera en Malpica

La vía Malpica-Aviño se ha restablecido tras la rotura de la contención de una balsa de agua en una galería de la mina del Monte Neme el pasado sábado.

Según trasladó el 112 Galicia en su boletín informativo, la Policía Local avisó de la reapertura de la vía, que une Malpica con Aviño, después de ser interrumpida en la mañana del sábado por el incidente.

La rotura de la contención de la balsa provocó que saliesen toneladas de agua contaminada y arrasara con todo monte abajo. En este caso, no se han producido más daños que las consecuencias materiales causadas por el arrastre. No es el primer siniestro de este tipo que se produce en el lugar.

Ya en 2014, la rotura de otra balsa, más próxima a las viviendas, ocasionó desperfectos cuya reparación se cifró en su momento en más de 100.000 euros.

El PSOE presentará en la Cámara autonómica iniciativas para exigir que Augas de Galicia realice más analíticas de agua en la zona afectada por la rotura de la balsa.

Así anunciaba la diputada autonómica Patricia Iglesias tras visitar ayer el lugar del vertido junto a otros miembros de su partido y que aprovechó para reclamar responsabilidades a la Xunta por lo acontecido y pedirle que garantice que una «catástrofe» así no repita.