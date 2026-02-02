El ensayo clínico contra el virus respiratorio sincitial se amplía a febrero
REDACCIÓN
Sanidade anunció ayer que ampliará al mes de febrero el ensayo clínico Sincigal, que está llevando a cabo para evaluar los efectos sobre los ingresos hospitalarios de las vacunas contra el virus respiratorio sincitial (VRS).
Hasta ahora, 42.294 personas han participado en este estudio, después de que el pasado sábado 3.338 aprovechasen la jornada extraordinaria de vacunación promovida como parte de este ensayo clínico en los hospitales públicos gallegos. Ayer mismo se repitió esta convocatoria, a la que es posible acceder sin cita previa en los catorce hospitales de titularidad pública del Sergas.
De igual manera, durante el mes de febrero, las personas interesadas en participar podrán hacerlo acudiendo a estos hospitales o a alguno de los más de ciento treinta centros de salud adscritos al estudio.
Además, para favorecer la participación de personas mayores, equipos de enfermería se desplazaron durante la pasada semana a diferentes residencias sociosanitarias para administrar las vacunas pertinentes.
A través de Sincigal, Sanidade y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (Idis) buscan una evidencia científica que analice la eficiencia de la vacuna frente al VRS y sus efectos en la reducción de los ingresos hospitalarios que causa el virus.
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- ¿Tengo que ir a trabajar con Alerta roja en Galicia?: así funciona el permiso climático remunerado
- De FP Básica a ciclos medios sin pasar por la admisión: Educación quiere ponérselo fácil al alumnado
- Cómo acceder a una vivienda pública en Galicia: requisitos, sorteos y plazos del IGVS
- Estos son los tres concellos de Pontevedra en los que podrás disfrutar del eclipse total de sol el próximo 12 de agosto
- Docentes gallegos se encierran en centros educativos para visibilizar su «saturación» y demandar mejoras en el sistema
- Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora