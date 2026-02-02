Las dolencias del vacuno disparan a una cifra récord el seguro agrario: paga 33 millones en Galicia
El repunte de siniestros en el campo gallego, que alcanza su máximo histórico en indemnizaciones, se enmarca en un ejercicio duro para el sistema agrario con fenómenos meteorológicos extremos y amenazas sanitarias
El repunte de dolencias y bajas en el vacuno, con los virus que trasmiten mosquitos ganando terreno y las granjas lidiando con más episodios de enfermedades, empujó al seguro agrario gallego a su récord: Agroseguro abonó 33,2 millones de euros en 2025, un 4% más que en el año anterior.
Es decir, la factura de los siniestros en el campo gallego volvió a subir hasta su máximo histórico. Las vacas concentran la mayor parte de las indemnizaciones recibidas en la comunidad: 17,4 millones por accidentes y enfermedades y otros 13,8 millones por la retirada y destrucción de animales muertos.
La provincia de Lugo, corazón lechero de la comunidad, encabeza el reparto con 15,2 millones; le siguen A Coruña (11,3), Pontevedra (3,8) y Ourense (2,9). La suma confirma una tendencia: en solo cinco años (2021-2025) las indemnizaciones en Galicia superan ya los 145 millones, un volumen que retrata el papel del seguro como red de seguridad en un sector sometido a riesgos crecientes. Eso, al margen de las compensaciones aprobadas por la Xunta.
EHE y lengua azul se hacen hueco
Detrás del repunte asoma un cóctel sanitario que el sector conoce bien. La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), transmitida por insectos del género Culicoides, ha golpeado al vacuno desde su irrupción y ha ido ganando terreno hacia el noroeste. El Ministerio describe cuadros de fiebre, lesiones en mucosas y cojeras, y vincula la expansión a condiciones cada vez más favorables para el vector (más temperatura y humedad).
En la temporada 2024-2025, Galicia volvió a aparecer en los registros oficiales con comarcas afectadas en las cuatro provincias: 10 en A Coruña, 14 en Lugo, 14 en Ourense y 7 en Pontevedra.
A ese escenario se suma la lengua azul. En una actualización epidemiológica de septiembre de 2025, el MAPA incluye a Galicia entre los territorios con presencia confirmada (serotipos 1, 3 y 8) y recuerda que, sin restricciones de movimiento en la España peninsular, la vacunación es la herramienta clave para reducir el impacto. La Xunta, por su parte, mantiene la logística para facilitar la inmunización en campaña.
La sanidad no es el único frente. El precio de la leche y caídas de producción agravadas por las olas de calor también fueron noticia el año pasado. Fuera del establo, el conflicto con el lobo sigue generando líneas autonómicas de compensación por ataques, al margen del seguro agrario.
Aunque el vacuno domina el balance, 2025 dejó otro aviso: la siniestralidad agrícola y forestal en Galicia creció un 18% hasta 1,73 millones, con daños en arándano, viñedo, forrajeros y forestales.
Un récord gallego en un año muy exigente
El máximo histórico gallego se enmarca en un ejercicio duro para todo el sistema: la siniestralidad del seguro agrario en España alcanzó 804 millones en 2025, la segunda cifra más alta en 45 años, empujada por fenómenos meteorológicos extremos y por un nuevo mapa de amenazas sanitarias
Suscríbete para seguir leyendo
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- Llueve sobre mojado en Galicia: tormentas y alerta por mal tiempo en el arranque de febrero
- ¿Tengo que ir a trabajar con Alerta roja en Galicia?: así funciona el permiso climático remunerado
- De FP Básica a ciclos medios sin pasar por la admisión: Educación quiere ponérselo fácil al alumnado
- Cómo acceder a una vivienda pública en Galicia: requisitos, sorteos y plazos del IGVS
- La Filología Clásica: una trinchera en la que Latín y Griego todavía resisten
- Estos son los tres concellos de Pontevedra en los que podrás disfrutar del eclipse total de sol el próximo 12 de agosto