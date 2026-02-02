Las dolencias del vacuno disparan a una cifra récord el seguro agrario: paga 33 millones en Galicia

El repunte de dolencias y bajas en el vacuno, con los virus que trasmiten mosquitos ganando terreno y las granjas lidiando con más episodios de enfermedades, empujó al seguro agrario gallego a su récord: Agroseguro abonó 33,2 millones de euros en 2025, un 4% más que en el año anterior.

Es decir, la factura de los siniestros en el campo gallego volvió a subir hasta su máximo histórico. Las vacas concentran la mayor parte de las indemnizaciones recibidas en la comunidad: 17,4 millones por accidentes y enfermedades y otros 13,8 millones por la retirada y destrucción de animales muertos.

La provincia de Lugo, corazón lechero de la comunidad, encabeza el reparto con 15,2 millones; le siguen A Coruña (11,3), Pontevedra (3,8) y Ourense (2,9). La suma confirma una tendencia: en solo cinco años (2021-2025) las indemnizaciones en Galicia superan ya los 145 millones, un volumen que retrata el papel del seguro como red de seguridad en un sector sometido a riesgos crecientes. Eso, al margen de las compensaciones aprobadas por la Xunta.

EHE y lengua azul se hacen hueco

Detrás del repunte asoma un cóctel sanitario que el sector conoce bien. La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), transmitida por insectos del género Culicoides, ha golpeado al vacuno desde su irrupción y ha ido ganando terreno hacia el noroeste. El Ministerio describe cuadros de fiebre, lesiones en mucosas y cojeras, y vincula la expansión a condiciones cada vez más favorables para el vector (más temperatura y humedad).

En la temporada 2024-2025, Galicia volvió a aparecer en los registros oficiales con comarcas afectadas en las cuatro provincias: 10 en A Coruña, 14 en Lugo, 14 en Ourense y 7 en Pontevedra.

A ese escenario se suma la lengua azul. En una actualización epidemiológica de septiembre de 2025, el MAPA incluye a Galicia entre los territorios con presencia confirmada (serotipos 1, 3 y 8) y recuerda que, sin restricciones de movimiento en la España peninsular, la vacunación es la herramienta clave para reducir el impacto. La Xunta, por su parte, mantiene la logística para facilitar la inmunización en campaña.

La sanidad no es el único frente. El precio de la leche y caídas de producción agravadas por las olas de calor también fueron noticia el año pasado. Fuera del establo, el conflicto con el lobo sigue generando líneas autonómicas de compensación por ataques, al margen del seguro agrario.

Aunque el vacuno domina el balance, 2025 dejó otro aviso: la siniestralidad agrícola y forestal en Galicia creció un 18% hasta 1,73 millones, con daños en arándano, viñedo, forrajeros y forestales.

Un récord gallego en un año muy exigente

El máximo histórico gallego se enmarca en un ejercicio duro para todo el sistema: la siniestralidad del seguro agrario en España alcanzó 804 millones en 2025, la segunda cifra más alta en 45 años, empujada por fenómenos meteorológicos extremos y por un nuevo mapa de amenazas sanitarias