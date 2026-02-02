Las cirugías de prioridad 1 realizadas en el Sergas crecen un 60% en diez años

Los hospitales del Sergas realizaron a lo largo del pasado año 27.560 intervenciones quirúrgicas de prioridad 1, esto es, 180 menos que durante 2024. No obstante, este tipo de cirugías ha sufrido un notable incremento en la comunidad durante la última década. En 2015 se produjeron 17.353 intervenciones de este tipo, lo que representa un crecimiento de la actividad de casi el 60%.

Así lo destaca la Consellería de Sanidad en una nota de prensa enviada ayer en la que subraya que, pese a este incremento de actividad, la sanidad pública gallega logró mantener los tiempos de espera muy lejos de los 30 días establecidos para una prioridad 1, lo que supone que el Servicio Galego de Saúde «lleva años cumpliendo con este indicador de calidad de gestión de lista de espera por debajo de los 21 días».

Las cirugías de prioridad 1 en 2009 tenían un tiempo medio de espera de 28,3 días y esa demora se redujo a tan sólo 20,2 días en 2025.

En la misma línea, el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño apunta que un factor a resaltar es el tiempo quirúrgico que precisan las operaciones de prioridad 1, que es muy superior a la media global del resto de cirugías, puesto que duran 45 minutos más. En concreto, el tiempo medio de las cirugías del Servicio Galego de Saúe está alrededor de los 95 minutos, mientras que en las cirugías de prioridad 1 ese tiempo medio es de 140 minutos.

Así, el pasado año las cirugías de prioridad 1 supusieron 1.922 horas adicionales de quirófano respecto a 2023 y 7.655 horas adicionales más que en 2015.

En diciembre de 2024, los hospitales del Sergas lograron superar por primera vez las 2.000 operaciones de prioridad 1. Una cifra que se mantuvo durante 2025, pese a que en el año que acaba de finalizar se produjo una huelga contra el Estatuto Marco del Gobierno central que impactó de manera notable en la actividad quirúrgica, en la realización de pruebas diagnósticas y en las consultas.

Según Sanidade, la mayor demanda quirúrgica en las patologías de prioridad 1 está creciendo año tras año debido a múltiples factores, siendo uno de los principales el hecho de que la población gallega cada vez vive más años en buenas condiciones y más activos y que, además, Galicia es referente en cuidados en oncología.

En este sentido, se constata, explica la Xunta, una evolución exponencial que acredita que, año tras año, existe un incremento muy significativo de este tipo de cirugías, que tienen que realizarse en un tiempo no superior a 30 días.

Noticias relacionadas

Las intervenciones quirúrgicas de prioridad 1, en comparación a todas las cirugías programadas en el Servicio Galego de Saúde, van en aumento año a año. Respecto al año 2014 no solo se incrementó el número total de cirugías de prioridad 1 realizadas, sino que también este tipo de operaciones supusieron un mayor peso porcentual sobre el total de cirugías realizadas, situándose alrededor del 25 %.