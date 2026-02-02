Casi tantos avisos como días: este 2026 el tiempo solo ha concedido tres jornadas de tregua a Galicia

Si siente que comienza a pesarle el paraguas, no está solo, pero le tocará armarse de un poco de paciencia porque el futuro sigue pasado por agua. Además, en lo que va de año, sobran los dedos de una mano para contar los días en los que Galicia no registró ningún aviso meteorológico.

Durante los primeros 33 días de 2026, incluyendo este lunes, solo durante tres jornadas (el 1, el 2 y el 18 de enero) dio el tiempo una tregua a los gallegos. En esas contadas ocasiones, según MeteoGalicia, no se produjeron avisos, sean del nivel que sea, por lluvia, olas o viento en algún área de Galicia. El resto del mes sí, aunque no todos los fenómenos afectaron a toda la comunidad o no lo hicieron con la misma intensidad y muchos se concentraron en el mar.

Precisamente el mar, y sus inmediaciones, sufrían este lunes los efectos del temporal que acosa a Galicia: la autovía PO-11, que une Pontevedra y Marín, fue cerrada al tráfico al menos dos veces tras inundar el mar sus carriles y el transporte entre Vigo y Moaña y Vigo y Cangas por la ría también se vio afectado las primeras horas. De hecho, la Xunta había activado la alerta naranja por temporal costero en el litoral de Pontevedra y A Coruña, suspendiendo la actividad deportiva en el mar, y la situación no cambiará demasiado: "seguimos en el corredor de borrascas", explican desde MeteoGalicia. Para este martes la entidad mantiene el aviso naranja por olas en todo el litoral menos A Mariña lucense, donde será amarillo, el mismo nivel que el aviso por nieve en el interior y la montaña lucense y ourensana. Además, las lluvias no cejarán.

El mar, con los peores escenarios

Es el mar el que ha acaparado la mayoría de los episodios meteorológicos adversos, con 27 días de aviso por olas y 23 en el que los toques de atención se produjeron debido al viento en el mar. Pero no es inusual que los avisos de nivel rojo por olas menudeen en Galicia: "Es relativamente habitual que tengamos olas de más de 8 metros, ocurre prácticamente en todos los inviernos". Pero las ventoleras también se hicieron notar tierra adentro, con 18 avisos, casi la mitad de los días.

Por lluvia, que se ha vuelto compañera inseparable de los gallegos más allá del estereotipo, se anotaron 13 días con algún aviso, los mismos que por nieve. No obstante, MeteoGalicia explica que en enero de este año se registraron 277 litros en la estación de Vigo ciudad y un año antes habían sido 297. Llovió menos, solo que la lluvia ha sido más insistente. Un único día se registraron avisos por tormenta y, si bien el frío es lo propio de la estación, solo se contabilizaron tres avisos por temperaturas mínimas.

Pero no todos los avisos son iguales: entre los de mayor importancia, la Consellería de Medio Ambiente destaca dos avisos rojos: el de oleaje la noche del 21 y la madrugada del 22, el día 23 casi entero, la primera mitad del 24 y el final del día 30 y el de lluvias en el interior de Pontevedra el día 26, que extendió sus efectos a la madrugada del 27.

Por la comunidad desfilaron varias borrascas de alto impacto, desde "Goretti" a "Kristin", pasando por "Harry", "Ingrid" o "Joseph". "En enero nos afectaron mucho las borrascas de forma continuada y febrero empieza igual", explican desde MeteoGalicia. Claro que Galicia es "puerta de borrascas". La siguiente en la lista es "Leonardo", en teoría para el miércoles.