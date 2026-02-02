Agricultura abre el plazo para solicitar las ayudas de la PAC

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrió ayer el plazo para solicitar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) correspondientes a este 2026. En total, podrán optar unos 585.000 agricultores y ganaderos si presentan hasta el 30 de abril una solicitud única para esta prestación. Estas ayudas contarán este año con 4.897 millones de euros, ocho millones de euros más que en la campaña anterior.

Finalizado el plazo, podrá presentarse una modificación de solicitud entre el 1 y el 31 de mayo, para indicar los posibles cambios en el plan de siembra. Además, si se detecta alguna información errónea, los agricultores y ganaderos podrán adaptar sus solicitudes sin penalización hasta el 31 de agosto.

La solicitud única debe presentarse en la comunidad autónoma en la que radique la explotación o la mayor parte de su superficie. En caso de no disponer de superficie, se presentará en la comunidad autónoma en la que se encuentre el mayor número de animales.

Este pasado domingo también se abrió el plazo para las solicitudes de pago de las intervenciones de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, con ayudas por superficie y ayudas ganaderas. En algunas regiones también se incluye en la solicitud única la de las intervenciones para el establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores, así como la puesta en marcha de nuevas empresas rurales.

También se podrá realizar la comunicación de cesión de derechos de Ayuda Básica a la Renta y la solicitud de derechos para la Reserva Nacional de Ayuda Básica a la Renta. Para ello, el Fondo Español de Garantía Agraria ha habilitado en su página web un nuevo enlace.

Todos los solicitantes deben presentar la ‘declaración gráfica’ de las parcelas agrícolas de la explotación, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (Sigpac). Para facilitar la cumplimentación de la solicitud única, el ministerio pone a disposición de los solicitantes la información necesaria a través de este enlace.