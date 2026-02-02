Activada una nueva alerta por temporal en la costa atlántica

Las alertas meteorológicas se suceden sin parar en Galicia. La Xunta ha activado para hoy el aviso naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, con el objetivo de «garantizar la seguridad de los bienes y personas».

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primeras horas de la mañana, y se espera mar combinado del oeste con olas de hasta seis metros y viento del oeste o suroeste de hasta fuerza ocho.

Debido a la alerta, se ha anunciado la suspensión de actividad deportiva en el mar, tanto del programa Xogade como federada, en los municipios afectados segundo las previsiones de los órganos predictores.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de la costa, extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.