La Xunta lanza un campaña para dar visibilidad al talento investigador

La Xunta inicia una campaña multisoporte para visibilizar el talento investigador y la competitividad del ecosistema gallego de ciencia e innovación. La iniciativa, impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP por segundo año consecutivo, se difundirá en medios, redes sociales y acciones en la calle.

Está alineada con el plan gallego de investigación e innovación 2025-2027, dotado con más de 1.300 millones, que prioriza captar y retener talento y acelerar la transferencia al mercado en biotecnología, tecnologías profundas y energías limpias.

Los rostros de la campaña son el investigador Oportunius Jaime Martín, del CITENI de la Universidade de A Coruña; la catedrática de Farmacología de la USC y directora del CiMUS, Mabel Loza; el director ejecutivo de Gradiant, con sede en Vigo, Luis Pérez; la directora ejecutiva y cofundadora de Diversa Technologies, María de la Fuente; y el director del Centro de Investigación Empresarial Mestrelab, Pablo Álvarez.

Sus trayectorias profesionales abarcan polímeros y electrónica orgánica, descubrimiento de fármacos, conectividad, inteligencia artificial y ciberseguridad, nanotecnología biomédica y software científico.