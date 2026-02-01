Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta lanza un campaña para dar visibilidad al talento investigador

Los rostros elegidos con cinco profesionales que trabajan en polímeros farmacia, conectividad, ciberseguridad o nanotecnología biomédica

REDACCIÓN

Santiago

La Xunta inicia una campaña multisoporte para visibilizar el talento investigador y la competitividad del ecosistema gallego de ciencia e innovación. La iniciativa, impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP por segundo año consecutivo, se difundirá en medios, redes sociales y acciones en la calle.

Está alineada con el plan gallego de investigación e innovación 2025-2027, dotado con más de 1.300 millones, que prioriza captar y retener talento y acelerar la transferencia al mercado en biotecnología, tecnologías profundas y energías limpias.

Los rostros de la campaña son el investigador Oportunius Jaime Martín, del CITENI de la Universidade de A Coruña; la catedrática de Farmacología de la USC y directora del CiMUS, Mabel Loza; el director ejecutivo de Gradiant, con sede en Vigo, Luis Pérez; la directora ejecutiva y cofundadora de Diversa Technologies, María de la Fuente; y el director del Centro de Investigación Empresarial Mestrelab, Pablo Álvarez.

Sus trayectorias profesionales abarcan polímeros y electrónica orgánica, descubrimiento de fármacos, conectividad, inteligencia artificial y ciberseguridad, nanotecnología biomédica y software científico.

TEMAS

La Filología Clásica: una trinchera en la que Latín y Griego todavía resisten

El PSdeG censura la «chapuza» de la Xunta en dependencia

Petición de 80 millones en multas por construir ‘narcolanchas’

Pontón llama a manifestarse hoy a favor de la sanidad pública

Una treintena de concellos todavía incumple la obligación de contar con planes contra las inundaciones

