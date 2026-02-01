Teresa Amado, coordinadora de Filología Clásica: "Hay trucos en los institutos que contribuyen a marginar el Latín y el Griego entre el alumnado"

Teresa Amado, responsable de coordinar el grado de Filología Clásica en la Universidade de Santiago, comparte con su alumnado el cansancio de estar "continuamente dando explicaciones de por qué hemos elegido esto o para qué sirve" y de que incluso los orientadores de institutos contribuyan a esa situación. En la conversación salen a relucir alumnos que informan de las "caras de susto" que ponen cuando les dicen que quieren estudiar lenguas clásicas y que incluso intentan inclinarlos hacia otras opciones cuando no lo tienen muy claro.

En especial, Amado cuestiona cómo se entiende el concepto de utilidad. "Si empezamos a tachar todo lo que la sociedad no considera útil... Empecemos: Filosofía, ¿para qué sirve? Historia, ¿para qué? Literatura, ¿para qué? Hay quien dice que no puede perder el tiempo leyendo "La Odisea", pero, en cambio, sí con un videojuego. Es un absurdo", sostiene. Sobre todo porque las Humanidades, en general, "valen la pena". "Son algo que nos hace humanos", proclama.

La importancia de buenos docentes

Es clave, tal y como demuestran las experiencias del alumnado de la carrera, el contar con docentes que contagien su entusiasmo por el mundo grecorromano. Ahí tiene un papel relevante la Administración. "Falta un poco de planificación porque si se tardan 20 años en sacar una convocatoria de Latín o de Griego, la gente se busca la vida en otro lado, y si está de interino en otra materia, en Historia o lo que sea, haciendo algo totalmente diferente, no tiene tiempo de estudiar. En cambio, si hay una previsión de que todos los años salen plazas, la gente se empeña en eso", explica.

En lo que se refiere a qué ocurre en los institutos, para Amado la Cultura clásica debería ser una materia obligatoria. Ahora es optativa y, aunque es de oferta obligatoria para el alumnado, denuncia que hay institutos en los que este llega a matricularse y le advierten de que "no va a haber grupo" por falta de gente y que elijan Francés, la alternativa. Eso "discrimina" a los alumnos que quieren hacer Humanidades, sobre todo en lugares con menos población. "Esos trucos son los que nos están marginando", reprocha. "Cada vez que nos avisan de un caso de esos, carta al director", explica. Lo que sería ideal, a su juicio, es que el alumnado de enseñanza media recibiese una formación "integral, humanística y científica".