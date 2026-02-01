El PSdeG censura la «chapuza» de la Xunta en dependencia
REDACCIÓN
Santiago
La diputada del PSdeG Silvia Longueira ha achacado a una «chapuza» de la Xunta, al «mezclar dependencia y discapacidad», la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central al respecto.
Así se ha pronunciado después de conocerse el jueves que el Tribunal Constitucional (TC) había aceptado el recurso presentado por el Gobierno central contra la estrategia del Ejecutivo autonómica para agilizar la dependencia.
