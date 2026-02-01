Pontón llama a manifestarse hoy a favor de la sanidad pública
REDACCIÓN
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a sumarse a la movilización de hoy convocada por SOS Sanidade Pública en Santiago para demandar a la Xunta «revertir la situación de recortes y privatización» ante el «deterioro» que observa en este servicio.
«En esa dirección va a seguir luchando el BNG en las instituciones y en la calle mano a mano con los profesionales y los miles de gallegos y gallegas que defienden la sanidad pública», ha comprometido la líder nacionalista en declaraciones realizadas este sábado.
Durante una visita a A Rúa (Ourense), donde ha participado en la XVII Festa do Codillo, Pontón se ha referido a Valdeorras como ejemplo del «desmantelamiento» de la sanidad pública: «Hay niños y niñas sin pediatras, centros de salud en los que hay listas de espera y un hospital que han convertido en poco más que un centro de especialidades».
