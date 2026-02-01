Miles de personas claman en Santiago contra «el desmantelamiento y la privatización» de la sanidad pública gallega

Miles de personas recorrieron esta mañana, a pesar de la lluvia, las calles del centro de Santiago «contra el desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública gallega», en una marcha convocada por la plataforma cívica SOS Sanidade Pública.

Antes del arranque de la protesta, el portavoz de la plataforma, Manuel Martín, denunciaba que «para ser atendido por los médicos de familia hay que esperar más de una semana de media e, incluso, hay muchas localidades y centros donde la espera puede llegar a ser de 15 días o un mes». Más allá del cuello de botella existente en la Atención Primaria, Martín alertó de que la Xunta «falsea» los datos de listas de espera para la realización de una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica: «Tenemos un terrible problema con las listas de espera. Las listas de espera están maquilladas, son mentiras. Más del 30 o 40% de la gente que está enferma y necesita acudir a un especialista, a una intervención quirúrgica o a una prueba diagnóstica, tiene que esperar muchísimo tiempo sin siquiera saber cuándo será la intervención, porque meten a los enfermos en buzones donde puedes estar 15 días, un mes, dos meses o un año esperando a que te llamen».

Un niño sujeta una pancarta con el lema: «Eu quero ter un pediatra» / Xoán Álvarez

Una situación que, en su opinión, no tiene visos de mejora, ya que el sistema no está dotado de los recursos necesarios. Así, lamentó que en los presupuestos de la Xunta para 2026, las partidas económicas para el sistema sanitario «creciesen únicamente conforme al IPC». «¿Así cómo se va a mejorar el servicio que se le da a los gallegos?», se cuestionó.

En este sentido, el portavoz de SOS Sanidade Pública denunció el desvío de pacientes de la pública a hospitales privados. «Unos centros que están viviendo del dinero público. De hecho, más del 50% de las ganancias de los hospitales privados en Galicia vienen de la situación de parasitación del sistema público, es decir, vienen de nuestros impuestos», esgrimió.

Bajo los paraguas, la marcha partió desde la Alameda compostelana hasta la praza do Obradoiro, recorriendo las principales rúas del casco histórico compostelano al grito de «Non, non, non á privatización», «Que metan a Rueda na lista de espera», «O público é servizo, o privado beneficio» u «Hospital privado, futuro hipotecado».

En la protesta no faltaron los partidos de la oposición en el Pazo do Hórreo y fuerzas extraparlamentarias como Sumar o Podemos. Incluso se dejó ver en la capital gallega el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, como un manifestante más.

La líder del BNG, Ana Pontón, aseguraba en declaraciones a los medios de comunicación que Galicia cuenta con «un PP que es una amenaza para la salud de los gallegos». «Si tienes a cientos de personas durante horas o días en los pasillos de los hospitales, estás poniendo en riesgo la salud de las personas. Si tienes lista de espera de casi un mes para poder ir a tu médico o médica de cabecera, estás poniendo en riesgo la salud de la gente. Si hay 11.000 niños y niñas en pediatría o si tenemos a más de 360.000 personas en listas de espera, estás poniendo en riesgo la salud de la gente», lamentaba la mandataria nacionalista, que demandó a Alfonso Rueda que «rectifique y escuche el clamor de la ciudadanía gallega».

Por su parte, el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, denunció que la sanidad pública se ha convertido en «un caos» en la comunidad. «Así lo reflejan las cifras: 360.000 gallegos y gallegas esperando por una cita médica, 50.000 que esperan por una operación o esa cifra de más de 12.000 niños y niñas que tienen que recorrer kilómetros para ser atendidos por un pediatra». El secretario xeral del PSdeG aseguró que la marcha no trata en ningún caso de avivar la «confrontación política», sino de defender «el derecho básico que probablemente sea más apreciadop por todos los gallegos».

Finalmente, Paulo Carlos López, secretario xeral de Sumar Galicia, aseguró que Galicia se enfrenta a «la peor situación de la sanidad pública en los últimos 30 años». Una coyuntura que, a su modo de ver, tiene «responsables» y que se hace palpable en «una Atención Primaria y unas urgencias absolutamente colapsadas y en la precariedad laboral de los trabajadores del Sergas, con muchísimas horas y muchísimos pacientes a los que no pueden dedicar más de cinco minutos». López finalizó su intervención demandando «un plan de choque que proponga 1.000 plazas en una oferta pública de empleo urgente para los trabajadores y las trabajadoras de la comunidad, y además, por supuesto, que incorpore también la salud mental».

El PP ve una «manifestación partidista»

Al término de la protesta, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, enviaba un mensaje a los medios de comunicación expresando su perplejidad porque se convoque «una manifestación contra la gestión de la Xunta de Galicia» cuando hay activas a nivel estatal convocatorias de huelga de sindicatos médicos relacionadas con las negociaciones con el Gobierno central por el estatuto marco. Así consideró que se trataba de una protesta «partidista».

«Hoy es un día para definir de qué lado nos ponemos: si del lado de los que prefieren el ruido, la pancarta y el alboroto o del lado de los que prefieren la gestión, la propuesta razonable y la búsqueda de soluciones», alertó.