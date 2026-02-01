Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llueve sobre mojado en Galicia: tormentas y alerta por mal tiempo en el arranque de febrero

Meteogalicia prevé cielos cubiertos y lluvias persistentes en la mitad oeste de Galicia, con alertas por viento, lluvia y nieve que se extienden a toda la comunidad el lunes

La borrasca Joseph descarga lluvia y viento en Vigo.

La borrasca Joseph descarga lluvia y viento en Vigo.

Pedro Fernández / Pablo Hernández Gamarra

A. Chao

A. Chao

El mes de febrero se iniciará con un tiempo generalmente inestable con cielos cubiertos en gran parte de Galicia. Después de un dulce espejismo durante la última jornada de un enero que puso el contador de lluvia a cero por unas horas, el nuevo mes arranca con un suma y sigue de precipitaciones. Tras semanas encadenando borrascas que han dejado abundantes precipitaciones en forma de lluvia y nieve, con estados de alerta inéditos en casi dos décadas, el panorama a corto plazo no parece mucho más esperanzador.

Según indica Meteogalicia en su previsión meteorológica para la jornada de hoy, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana con lluvias que comenzarán por el suroeste de la comunidad y se irán extendiendo a la mayor parte del territorio por la tarde y por la noche. Además, este servicio advierte de que las precipitaciones serán persistentes durante la noche en la mitad oeste del territorio gallego. No obstante, las temperaturas mínimas y máximas experimentarán un ligero ascenso.

Toda la comunidad en alerta

Si este domingo la alerta amarilla afectaba a buena parte de la provincia de Pontevedra y A Coruña así como a zonas de montaña de Ourense, la situación se extenderá al resto de la comunidad el lunes con aviso por viento, lluvia y nieve en la montaña ourensana.

Cargando previsión del tiempo...

La alerta se eleva a naranja por olas en prácticamente todo el litoral gallego con la excepción de una parte de la costa de Lugo. Además, vuelven a hacer acto de presencia la probabilidad de tormentas con aparato eléctrico.

Con el avance de la semana, aunque con mayor o menor intensidad, se esperan precipitaciones durante todas las jornadas. Ya se nos van acabando los refranes, pero es que no hay nada más cierto que que sigue lloviendo sobre mojado.

