Así actuaba la red criminal que mantuvo en vilo las aldeas del cinturón de Santiago
La Guardia Civil da por desarticulado un grupo itinerante de origen albanés que llevaba meses asaltando viviendas en las provincias de A Coruña y Pontevedra
Podría ser la llamada Banda del Volvo, aunque de momento solo está acreditado que robó en Trazo y en la propia capital gallega
Encerrados en un piso de Vigo, que utilizaban como base de operaciones, planificaban con detalle los asaltos a viviendas situadas en zonas rurales o aisladas. Apenas salían al exterior para evitar ser vistos y, cuando lo hacían, mantenían contacto permanente entre ellos.
Así operaban los cuatro integrantes de la organización criminal desarticulada por la Guardia Civil, que podría corresponderse con la conocida como Banda del Volvo, responsable de generar una notable alarma vecinal en concellos del área metropolitana de Santiago y a la que se atribuyen robos en decenas de viviendas de Teo, Ames, Vedra, Boqueixón, Silleda, Trazo, Lalín y la propia capital gallega.
El grupo, desmantelado por la Benemérita en el marco de la operación Viporto, actuaba con una estructura claramente definida y un modus operandi propio de la delincuencia organizada.
De momento, los investigadores consideran acreditada su participación en 14 robos con fuerza cometidos en viviendas de Santiago, Trazo, Pontevedra, Redondela y Vilaboa, si bien no se descarta su implicación en otros muchos asaltos registrados en distintos puntos de Galicia desde finales de año —y entre los que presumiblemente estarían los perpetrados en municipios del cinturón de Santiago—.
Planificaban sus acciones desde un piso de Vigo y se movían en coches de alquiler
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de diciembre, tras detectarse un incremento significativo de denuncias por robos en viviendas habitadas, de las que los delincuentes sustraían principalmente dinero en efectivo, joyas y objetos de oro.
El Grupo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra Plaza nº 2, logró identificar a un grupo criminal internacional de origen albanés, de carácter itinerante y asentado en Vigo, desde donde organizaban los golpes.
Los investigadores constataron que los integrantes de la banda extremaban las medidas de seguridad. Cambiaban de vivienda y de vehículo hasta cuatro veces en menos de un mes y apenas abandonaban el piso en el que planificaban sus próximos asaltos, con el objetivo de evitar cualquier tipo de seguimiento policial.
Buscaban zonas de fácil huida
Para cometer los robos, se desplazaban en vehículos de alquiler hasta zonas aisladas o próximas a áreas forestales, previamente seleccionadas para facilitar una rápida huida. Uno de los delincuentes asumía el papel de conductor y coordinador logístico, mientras que los otros accedían a pie, monte a través, en ocasiones recorriendo varios kilómetros, hasta llegar a las viviendas, donde forzaban normalmente una ventana para acceder al interior. Tras el asalto, regresaban a un punto de encuentro previamente establecido, desde el que abandonaban la zona procurando no levantar sospechas.
El Tribunal de Instancia de Pontevedra decretó el ingreso en prisión de los cuatro arrestados
Como resultado de los seguimientos realizados, los agentes practicaron los días 27 y 28 de enero registros en dos domicilios de Vigo y Torrevieja (Alicante) y procedieron a la detención de los cuatro integrantes del grupo. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra Plaza nº 2 decretó el ingreso en prisión de todos ellos.
En los registros efectuados, la Guardia Civil intervino joyas, relojes, dinero en efectivo, dispositivos móviles, tarjetas SIM, herramientas para forzar viviendas y 14 kilos de marihuana. Además, fue localizado un zulo en una zona forestal donde los arrestados ocultaban varios relojes robados.
Uno de los detenidos contaba con antecedentes policiales y judiciales y tenía prohibida la entrada en España. La investigación continúa abierta para determinar la posible implicación de la banda en otros robos, si bien la Guardia Civil da por desarticulada la organización criminal.
