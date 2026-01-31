Una treintena de concellos todavía incumple la obligación de contar con planes contra las inundaciones

Las intensas lluvias que han castigado Galicia en las últimas semanas, con las borrascas Ingrid y Joseph y luego con las nevadas de Kristin, han puesto el foco en las numerosas, aunque puntuales, inundaciones que se han registrado en la comunidad, anegando garajes y viviendas o cortando carreteras y paseos fluviales por las bolsas de agua creadas. Para mitigar estas consecuencias, hay 51 ayuntamientos en Galicia que tienen la exigencia legal de diseñar y aprobar planes contra los desbordamientos, pero la realidad va muy por detrás, pues todavía quedan 31 municipios que no han elaborado estos protocolos con las medidas destinadas a proteger los núcleos de población y las infraestructuras de las riadas.

El pasado mes, la Consellería de Presidencia les remitió un aviso para recordarles la obligación de contar con esos planes. Porque es la Xunta la que determina la lista de ayuntamientos que deben aprobar estos protocolos de actuación ante las inundaciones, una vez detectados los riesgos por parte de las demarcaciones hidrográficas.

El mayor número de requerimientos se envió a concellos de la provincia de A Coruña, pues es la que más ayuntamientos tiene con riesgo de sufrir anegaciones, 15 en total, y la más incumplidora. Son doce los municipios que carecen de estos planes: Cabana de Bergantiños, Camariñas, Cambre, Culleredo, Dodro, Laxe, Oleiros, Padrón, Ponteceso, Rianxo, Vimianzo y Zas. Los que sí cuentan con ellos con A Coruña, Ferrol y Santiago.

En todo caso el Ayuntamiento de Cambre ya ha elaborado el documento, si bien está pendiente de su aprobación por parte de la Xunta, que es la encargada de dar el último visto bueno.

En Pontevedra, los concellos señalados a los que se remitió el aviso son Catoira, Nigrán, Pontecesures, Portas, Ribadumia, Valga, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

Hay seis que han hecho los deberes y tienen en regla sus protocolos contra los efectos de las inundaciones: Baiona, Caldas, Cambados, Gondomar, Pontevedra y Vigo.

En Ourense, la lista de los advertidos por la Xunta incluye a Barbadás, O Barco de Valdeorras, Beade, Carballeda de Avia, Cenlle, Verín y Vilamartín de Valdeorras. Son siete de los trece que tienen la obligación. El resto que sí aprobados sus planes contra las riadas son A Rúa, Leiro, Monterrei, Ourense, Ribadavia, y Xinzo de Limia.

Y en la provincia Lugo, el aviso se envió a Navia de Suarna, As Nogais, Sarria y Xove. Los que tiene sus protocolos en regla son A Pontenova, Cervo, Lugo, Riotorto y Viveiro.

La exigencia de planificar las medidas de protección no es nueva. El Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones de Galicia (Inungal) —aprobado en 2001 y revisado en 2024 con estudios actualizados— fija qué concellos deben contar obligatoriamente con un plan municipal. Inicialmente eran 62, pero luego se rebajó a 51, que es el número que sigue vigente, dado que la Xunta interpreta que las medidas de reducción de riesgo incorporadas a los planes hidrológicos dan resultado y ello contribuye que sean menos los municipios potencialmente afectados por eventuales inundaciones.

Pero el grado de cumplimiento continúa siendo bajo. Solo una minoría tiene el documento evaluado y homologado por la Administración autonómica, pese a que estos protocolos determinan desde medidas preventivas hasta la coordinación de emergencias, evacuaciones y servicios. No llegan al 40% de los que tienen la obligación de hacerlo.

En ese envío del mes del diciembre, fueron muchos más los apercibimientos remitidos por la Xunta, nada menos que unos 200, pues además del recordatorio por los planes de inundaciones, se les advirtió de la necesidad de contar con protocolos contra incendios forestales, transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril y establecimientos industriales que almacenan o procesan sustancias peligrosas.