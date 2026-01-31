El repartidor que redujo a un hombre armado en Santiago: «No quería irme para casa sin hacer nada»

La intervención de Beto Sanjurjo evitó este viernes a media mañana que un altercado de gran gravedad fuera a más en la plaza del Toural, en pleno casco histórico de Santiago. Trabaja como repartidor de butano y consiguió inmovilizar a un hombre que estaba amenazando con un cuchillo a varias personas, entre ellas a una dependienta del supermercado situado en la plaza, hasta la llegada de los cuerpos policiales.

Los hechos se produjeron en una de las zonas más transitadas de la ciudad, donde decenas de personas presenciaron una escena que generó momentos de enorme tensión. Según relataron testigos, el individuo permaneció durante varios minutos recorriendo la plaza con un arma blanca, profiriendo amenazas y enfrentándose a quienes intentaban calmar la situación.

El repartidor, que se encontraba realizando su ruta habitual por la zona, fue quien decidió intervenir al observar la pasividad generalizada y el temor de las personas presentes. «Había unas 50 personas en la plaza y nadie estaba haciendo nada. La chica se veía bastante asustada», explicó en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, medio de Prensa Ibérica.

De acuerdo con su testimonio, el origen del incidente se produjo cuando el hombre sacó un cuchillo a un joven que se encontraba en el supermercado y después también se dirigió hacia la encargada del establecimiento, a la que amenazó con apuñalar. «La dependienta salió fuera y él la amenazó con clavarle el cuchillo. Luego tuve que quitárselo de encima y también intentó agredirme a mí», relató el trabajador.

Beto también comentó que el individuo llevaba el arma guardada en el bolsillo y que, tras varios momentos de tensión, optó por lanzarse sobre él para tirarlo al suelo e impedir que siguiera amenazando a los presentes. «Lo llevé al suelo y en cuanto lo tenía controlado llegó la Policía», afirmó.

Aunque reconoció que la situación era peligrosa, aseguró que actuó por puro instinto. «No quería irme para casa sin hacer nada. Pensé que no iba a pasar nada grave, pero claro… nunca pasa nada hasta que un día pasa», reflexionó. Tras el incidente, aseguró encontrarse bien y restó dramatismo a su intervención: «Es algo normal en O Toural, los toxicómanos incluso nos entran en los camiones del reparto y roban mercancía», explicó.

La escena volvió a reabrir el debate sobre la inseguridad en este entorno del casco histórico, una cuestión que preocupa desde hace tiempo a vecinos y trabajadores de la zona. Uno de los residentes, que prefirió no facilitar su identidad, expresó su inquietud por la escalada de violencia en el Toural.

«Esto se está volviendo cada vez más peligroso. Antes salían con palos, pero ahora cuchillos y malos tratos para cualquier persona que pase por el Toural, también para los empleados del supermercado», denunció.

Según este vecino, los conflictos entre personas con problemas de adicción y los altercados ocasionales se han convertido en algo habitual, lo que genera temor entre quienes viven o trabajan en las inmediaciones. «Hay días en los que uno ya sale con miedo de casa. Ves peleas, gritos, amenazas… y la sensación es que puede pasar algo grave en cualquier momento», añadió.

Intervención policial

Tras la inmovilización inicial por parte de Beto Sanjurjo, efectivos de la Policía Local de Santiago procedieron a la detención del hombre, con apoyo de patrullas del Cuerpo Nacional de Policía que también se desplazaron hasta el lugar. Los agentes intervinieron el cuchillo y trasladaron al arrestado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

Por el momento, no consta que se hayan producido heridos de gravedad, aunque el episodio generó escenas de nerviosismo entre los viandantes y trabajadores que presenciaron la intervención.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades del detenido, mientras vecinos y comerciantes reclaman mayor presencia policial en la zona para evitar que se repitan incidentes similares.