El PSOE anima a ir a la marcha por la sanidad y Caamaño, a protestar contra el Gobierno

REDACCIÓN

Vigo

El PSdeG llama a la ciudadanía a acudir este domingo 1 de febrero a la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública y advierte de que la sanidad gallega «no puede esperar más». Su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, sostiene que «no es un conflicto político, es un derecho básico» y habló de un problema «estructural» de recursos y gestión. Cifra en 360.000 las personas en lista para consulta y 50.000 para operación, además de «una atención primaria saturada», falta de profesionales y agotamiento del personal.

En paralelo, el líder socialista exigió aclarar el memorando entre la Xunta y la multinacional Altri y anunció contactos con el resto de grupos para activar una comisión de investigación en el Parlamento que determine «qué se firmó, con qué mandato político y con qué consecuencias», ante un posible compromiso «millonario», con impacto territorial, ambiental y económico y —según denunció— adoptado al margen del control administrativo.

Desde la Xunta, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, mostró «máximo respeto» a la protesta, pero pidió que las reivindicaciones se dirijan al Gobierno central. Aseguró el titular autonómico de la cartera sanitaria que su departamento trabaja para mejorar las condiciones y atribuyó la situación al déficit de médicos de familia y a las huelgas del estatuto marco, competencias estatales, aunque reconoció margen de mejora.

