Distribuidoras ven un «caos» legal en el veto de bebidas energéticas a menores
Galicia eleva la edad mínima a 18 años, mientras que Asturias la fija en 16
REDACCIÓN
La gran distribución —Asedas y Anged— ha encendido las alarmas ante la «falta de coherencia» normativa sobre las bebidas energéticas para menores. Galicia ya ha fijado en 18 años la edad mínima de compra y consumo, mientras que Asturias ultima una ley que la rebajaría a 16. Para las patronales, el resultado es una «ruptura de la unidad de mercado»: un joven de 17 podría adquirirlas en un municipio y, a pocos minutos, cruzar a otro donde estaría prohibido.
El debate, sin embargo, no es solo comercial. Estas bebidas concentran cafeína y otros estimulantes —a menudo acompañados de azúcar o edulcorantes— y en adolescentes pueden agravar insomnio, nerviosismo, palpitaciones o problemas de concentración, especialmente cuando se consumen varias latas o se combinan con deporte intenso (o con alcohol, como se ha documentado en muchos casos de «botellón»). Por eso, se insiste en retrasar su consumo y en mejorar la información a familias y centros educativos.
Las asociaciones reclaman que cualquier restricción se sustente en criterios sanitarios «suficientes» y, si existe ese respaldo, sea homogénea en todo el territorio. Critican el coste operativo y la confusión en caja: en Asturias el personal tendría que comprobar dos edades distintas (16 para energéticas y 18 para alcohol) y, más polémico aún, se plantea impedir la compra a un adulto si va acompañado de un menor, una medida que consideran intervencionista y de difícil aplicación. Las patronales piden una regla común estatal y campañas preventivas centradas en el menor, no en más trámites.
