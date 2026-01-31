El colapso de una balsa de la antigua mina de Monte Neme provoca un grave arrastre de lodos en Malpica

La rotura durante la madrugada de este sábado de una de las balsas de la antigua mina de Monte Neme, situada entre los ayuntamientos de Carballo y Malpica de Bergantiños, ha provocado una grave escorrentía que ha afectado de manera mayoritaria a este último municipio.

Según reportan los alcaldes de ambas localidades, desplazados al lugar del incidente, no cabe lamentar daños personales como consecuencia de este suceso, que ha arrastrado ladera abajo múltiples toneladas de agua que, a su paso, han arrancado árboles y dejado consigo una gran cantidad de sedimentos y escombros.

Eduardo Parga, regidor de Malpica, ha precisado que el colapso de la balsa se produjo a través de una antigua galería minera que no había sido detectada previamente y que por ella se fue vertiendo toda el agua, que ha terminado llegando a la playa de Os Riás y, a su paso, se ha quedado a escasos 150 metros del núcleo habitado de Aviño.

El colapso de la balsa se produjo a través de una antigua galería minera que no había sido detectada previamente y por ella se fue vertiendo toda el agua. / Cedida

La gran cantidad de maleza y otros objetos arrastrados en el curso de esta escorrentía ha obligado a cortar el tráfico en la carretera que une la localidad de Razo, en Carballo, con Malpica, ante la imposibilidad de circular por la vía en cuestión.

Se trata de la segunda rotura de una balsa minera en Monte Neme después de la registrada en febrero de 2014, en la que llegaron a correr montaña abajo más de veinticuatro millones de litros de agua, que en esta ocasión sí afectaron a algunas viviendas de la zona, indica el alcalde de Malpica.

La rotura de una de las balsas de la antigua mina de Monte Neme ha provocado una grave escorrentía. / Cedida

En las últimas semanas, se habían iniciado los trabajos de regeneración y restauración ambiental del entorno de Monte Neme, promovidos por la Xunta de Galicia para recuperar este espacio, popularizado hace unos años como visita turística por el llamativo color turquesa de sus aguas a causa de la concentración en cantidades tóxicas de metales como el wolframio, el estaño o el sílice.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ha señalado que la rotura de la balsa se produjo durante la madrugada, lo que ha facilitado que no haya que lamentar daños personales a causa de este suceso y ha afirmado que se ha vertido una enorme cantidad de agua, aunque su municipio apenas se ha visto afectado.

La rotura de la galería provocó un torrente de agua procedente de una de las balsas, en la que el nivel bajó aproximadamente tres metros.

Agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de Carballo se acercaron hasta el lugar, al igual que el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y los concejales de Obras, Policía y Protección Civil, Luis Lamas, Juan Seoane y Miguel Valles, respectivamente, para comprobar la magnitud de la incidencia de primera mano.

Daniel Pérez se puso en contacto con su homólogo de Malpica, Eduardo Parga, y le ofreció la colaboración de su Concello para lo que pueda precisar, dado que los daños se concentran en territorio malpicano.

Dada la situación del terreno y la previsión de que siga lloviendo en los próximos días, el regidor carballés pidió "la máxima precaución" y que se evite circular por el entorno de Monte Neme, tanto por la zona de Malpica como por la de Carballo.

Según informó el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, se trabaja actualmente con maquinaria pesada para poder reabrir el vial afectado y reanudar el tráfico.

Este suceso se ha producido en un contexto en el que la Xunta estaba actualmente trabajando en el marco del proyecto de regeneración de la explotación minera de Monte Neme.

