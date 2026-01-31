Agricultura concederá a los veterinarios la libre prescripción

El Ministerio de Agricultura modificará el real decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios para permitir que los veterinarios prescriban medicamentos «siempre sobre la base de su juicio clínico» y «cuando concurran circunstancias clínicas no previstas» en la autorización de comercialización o registro del producto.

Así lo contempla en el texto que Agricultura ha sacado a audiencia e información pública ayer. A juicio de la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV), este texto recoge una de las históricas demandas del sector: la libertad de prescripción.

El texto propuesto dice que los medicamentos veterinarios se prescribirán y utilizarán según los términos de la autorización de comercialización o registro. El veterinario podrá ajustar el tratamiento de un medicamento para garantizar «un efecto suficiente con el menor riesgo posible de aparición de acontecimientos adversos» atendiendo a la necesidad de garantizar el bienestar físico del animal.

La capacidad de prescribir había quedado restringida, lo que provocó las protestas del sector.