Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Agricultura concederá a los veterinarios la libre prescripción

Es una histórica demanda del colectivo

REDACCIÓN

Santiago

El Ministerio de Agricultura modificará el real decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios para permitir que los veterinarios prescriban medicamentos «siempre sobre la base de su juicio clínico» y «cuando concurran circunstancias clínicas no previstas» en la autorización de comercialización o registro del producto.

Así lo contempla en el texto que Agricultura ha sacado a audiencia e información pública ayer. A juicio de la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV), este texto recoge una de las históricas demandas del sector: la libertad de prescripción.

El texto propuesto dice que los medicamentos veterinarios se prescribirán y utilizarán según los términos de la autorización de comercialización o registro. El veterinario podrá ajustar el tratamiento de un medicamento para garantizar «un efecto suficiente con el menor riesgo posible de aparición de acontecimientos adversos» atendiendo a la necesidad de garantizar el bienestar físico del animal.

Noticias relacionadas

La capacidad de prescribir había quedado restringida, lo que provocó las protestas del sector.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents