Agricultura concederá a los veterinarios la libre prescripción
Es una histórica demanda del colectivo
REDACCIÓN
El Ministerio de Agricultura modificará el real decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios para permitir que los veterinarios prescriban medicamentos «siempre sobre la base de su juicio clínico» y «cuando concurran circunstancias clínicas no previstas» en la autorización de comercialización o registro del producto.
Así lo contempla en el texto que Agricultura ha sacado a audiencia e información pública ayer. A juicio de la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV), este texto recoge una de las históricas demandas del sector: la libertad de prescripción.
El texto propuesto dice que los medicamentos veterinarios se prescribirán y utilizarán según los términos de la autorización de comercialización o registro. El veterinario podrá ajustar el tratamiento de un medicamento para garantizar «un efecto suficiente con el menor riesgo posible de aparición de acontecimientos adversos» atendiendo a la necesidad de garantizar el bienestar físico del animal.
La capacidad de prescribir había quedado restringida, lo que provocó las protestas del sector.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- ¿Tengo que ir a trabajar con Alerta roja en Galicia?: así funciona el permiso climático remunerado
- Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: 'En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda
- Oliver Laxe asegura en Fitur que no podría hacer lo que hace «si no es por Galicia»
- Cómo acceder a una vivienda pública en Galicia: requisitos, sorteos y plazos del IGVS
- La revolución tecnológica del rural gallego: robots que limpian montes
- Un accidente en la A-52 con casi una decena de vehículos deja cinco heridos