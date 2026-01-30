Estos son los tres concellos de Pontevedra en los que podrás disfrutar del eclipse total de sol el próximo 12 de agosto

El próximo 12 de agosto de 2026 se producirá un evento astronómico histórico y raro para España. Se trata del primer eclipse total de sol visible desde la península en más de un siglo, creando una oportunidad única para la observación científica y el turismo. A este fenómeno seguirán dos más, en 2027 y en 2028.

Tanto Gobierno central como Xunta han creado comisiones para coordinar las actuaciones relacionadas con ese trío de eclipses. En el caso autonómico, con un comité que se encargará de planificar la seguridad y la movilidad en la comunidad, pues se esperan miles de desplazamientos en el de este año para observar un episodio que la última vez que se produjo en Galicia fue en el siglo XVIII.

El eclipse se verá de forma total en casi la mitad del territorio gallego (el 46% de la superficie). Serán 143 concellos en los se podrá observar como el disco solar se va a ‘negro’. Lugo es la provincia gallega con mayor presencia de la franja de totalidad, pues casi todo su territorio quedará oculto por la sombra que proyecta la luna y se podrá ver en 66 municipios.

Tres concellos de la provincia en los que ver el eclipse total

La situación privilegiada de Galicia ha provocado que las ópticas de la comunidad empiecen a avisar de una posible escasez de gafas para verlos a medida que se acerque el evento. Asimismo, el Gobierno estatal espera la llegada de 10 millones de personas a la España rural para ver el eclipse, de las cuales miles escogerán el territorio gallego como destino.

Aunque habrá 143 concellos en Galicia desde los que se podrá ver este fenómeno, y en muchas otras localidades de la provincia se podrá disfrutar de forma parcial, solo tres localidades en Pontevedra podrán observarlo de forma total:

Desde Vigo, los tres concellos quedan a poco más de hora y media en coche. Sin embargo, el fenómeno también se podrá disfrutar de forma parcial desde otros puntos como las localidades de O Morrazo.

Después de los 66 municipios de Lugo, A Coruña es la siguiente provincia con más localidades desde las que se podrá ver este fenómeno de forma total con 59 los concellos. Por su parte, en Ourense la cifra se reduce a 15 y en Pontevedra solo serán los 3 ya mencionados. Además, la duración del 'fundido a negro' del sol varía en los distintos concellos, yendo desde los 9 segundos de Vilardevós (Ourense) hasta el 1 minuto y 49 segundos en Ribadeo y Burela (Lugo).