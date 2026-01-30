Los tratamientos para mitigar la erosión tras un incendio forestal

Los incendios del verano de 2025 fueron los más grandes de la historia de Galicia. El balance oficial presentado por la Consellería do Medio Rural recoge 1.492 focos y 118.966 hectáreas afectadas, con 673 fuegos (el 45%) concentrados en el mes agosto, en un episodio además de elevada simultaneidad. Esta actividad incendiaria dejó, obviamente, amplias superficies sin cubierta vegetal justo antes del retorno de las lluvias otoñales, lo que disparó el riesgo de erosión.

Tras un incendio, desaparecen el matorral, las hierbas que cubren el suelo y la hojarasca, que actúan en conjunto como protectores y frenan el impacto directo de las lluvias. Además, el paso de las llamas debilita la «malla» que conforman las raíces, las encargadas de dar estabilidad al terreno.

Esto facilita que el agua circule como escorrentía, arrastrándolo todo a su paso. Además, el calentamiento y la reducción a cenizas de la tierra puede provocar, o acentuar, la repelencia al agua en determinadas circunstancias, lo que disminuye la infiltración y aumenta el caudal superficial, agravando los efectos negativos de las precipitaciones. Sobre todo en una comunidad como Galicia, donde la lluvia es abundante.

En pendientes muy pronunciadas, algo frecuente en los montes gallegos, el agua gana velocidad y las consecuencias son aún más intensas. Las cenizas acaban en los ríos, pueden contaminar las captaciones de agua para el abastecimiento e incluso llegar a las rías y afectar a la producción marisquera.

Para limitar este pico erosivo se aplican medidas de emergencia enfocadas a proteger el suelo durante las primeras lluvias. Son de práctica común. La más usada es el mulching (acolchado), habitualmente con paja, que crea una capa que amortigua la energía de la lluvia, frena la escorrentía y retiene sedimentos.

Es un método que Xunta y organizaciones de voluntarios suelen realizar, aunque ciñéndose a zonas donde sea posible y recomendable, y por supuesto, tenga vías de acceso. Es por tanto, un remedio bastante puntual.

Otra fórmula es la siembra de hierba, con la que se busca acelerar la recuperación de la cobertura vegetal. Su efecto es menor que el mulching, pues depende del tiempo. Hasta que germina y enraíza, protege menos que el acolchado, por lo que suele emplearse como complemento en las laderas más pendientes.

Pues estos métodos son los que ha puesto en cuestión una investigación publicada en una revista de divulgación editada por la Consellería do Medio Rural. Tanto uno como otro ayudan a frenar la erosión, pero a costa de reducir la presencia de la microfauna. En los experimentos a pie de campo, resulta que las parcelas quemadas sin aplicarles ningún remedio se recuperaron igual de bien que las tratadas. Pero el problema llega cuando se comprueban los microartrópodos, donde la densidad es menor, incluso doce años después, que en las zonas quemadas a las que no se le aplicó ningún tratamiento.